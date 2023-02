i Autor: Press Focus Leo Messi i Neymar mają wrócić do składu PSG.

Duża strata

Kontuzja gwiazdora PSG. Fatalne informacje francuskich dziennikarzy, co z meczem z Bayernem?

MSK 21:39

Bardzo złe wiadomości dla kibiców mistrzów Francji mają dziennikarze „Le Parisien”. Według ich informacji – Neymar nie zdąży wyleczyć kontuzji przed rewanżem z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zespół ze stolicy Francji wybierze się do Monachium, by odrabiać jedną bramkę straty. Na Parc de Princes to ekipa z Bawarii wygrała 1:0. A ile potrwa przerwa Neymara?