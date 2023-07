Koszmar polskich klubów na drodze Rakowa. Do trzech razy sztuka?

Znamy kolejny etap drogi mistrza Polski do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To może być bój piłkarski z polityką w tle

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Karabach Agdam

Trzeba przyznać, że piłkarze Rakowa Częstochowa bardzo dobrze weszli w sezon 2023/2024. Zespół prowadzony od niedawna przez Dawida Szwargę co prawda przegrał mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa, oprócz tego zanotował jednak pewną wygraną na inaugurację PKO BP Ekstraklasy (3:0 z Jagiellonią Białystok) i pewnie awansował do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, pokonując uprzednio w dwumeczu estońską Florę Tallin 4:0. Na uwagę zasługuje zwłaszcza postawa w defensywie, mistrzowie Polski w czterech dotychczasowych meczach nie stracili bowiem ani jednej bramki. Z przodu także wygląda to nieźle, a na lidera formacji ofensywnej zdaje się powoli wyrastać Łukasz Zwoliński. 30-letni snajper, sprowadzony latem z Lechii Gdańsk, ma na swoim koncie już cztery trafienia i ani myśli na tym poprzestać. Kolejną okazję do powiększenia swojego dorobku będzie miał już w najbliższą środę, choć tym razem poprzeczka powędruje mocno w górę. Kolejną przeszkodę dla „Medalików” w walce o upragnioną Ligę Mistrzów stanowi bowiem doskonale znany w naszym kraju Karabach Agdam. Zespół z Azerbejdżanu w ostatnich latach dwukrotnie mierzył się z polskimi ekipami, za każdym razem pewnie zwyciężając. Najpierw podopieczni Gurbana Gurbanova w październiku 2020 roku, w meczu Ligi Europy uporali się przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa (3:0), a przed rokiem w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów nie dali szans Lechowi Poznań, wygrywając w dwumeczu 5:2. Czyżby do trzech razy sztuka? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, faworytem pierwszego – rozgrywanego w Częstochowie meczu – będą bowiem gospodarze. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Rakowa płaci 2.05 zł, potencjalne zwycięstwo gości „wyceniono” z kolei na 3.50.

Nie ma jednak wątpliwości, że obecny Karabach jest drużyną nieco słabszą niż jeszcze przed rokiem. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z zespołu odeszło kilku bardzo istotnych piłkarzy. Najważniejszym z nich z pewnością był Kady Borges, który za 2 mln euro został sprzedany do rosyjskiego Krasnodaru. Oprócz niego z klubu odeszli także m.in. Ibrahima Wadji (Saint-Etienne), Owusu (Ferencvaros) czy doświadczony Filip Ozobic (Neftchi Baku). Ruch transferowy był jednak obustronny, a najciekawszym letnim wzmocnieniem zdaje się być sprowadzenie z portugalskiego Chaves skrzydłowego Juninho. Na zawodnika tego wydano blisko 0,5 mln euro i wiązane są z nim spore nadzieje. Choć w Karabachu przez ostatni rok zmieniło się wiele, filozofia gry pozostaje bez zmian. Pieczę nad zespołem wciąż trzyma bowiem Gurban Gurbanov, który funkcję pierwszego szkoleniowca sprawuje już od ponad 15 lat! Drużyna pod jego wodzą od zawsze preferowała techniczny, ofensywny oraz przyjemny dla oka futbol i nie inaczej powinno być tym razem. Gdzie w takim razie Raków może upatrywać wyraźnej przewagi? Na pewno w tym, że rywal wciąż nie zainaugurował jeszcze rozgrywek ligowych. Azerska Premier Liga startuje dopiero na początku sierpnia, już po dwumeczu z mistrzem Polski. Wydaje się więc, że znajdujący się w rytmie meczowym częstochowianie będą dzięki temu na uprzywilejowanej pozycji. Dobry przykład mistrzom Polski dała także… Legia. Warszawianie mierzyli się z Karabachem podczas jednego z letnich sparingów, pewnie wygrywając 2:0 i wysyłając tym samym jasny sygnał, że polskie drużyny są w stanie z powodzeniem rywalizować z tą ekipą. Pozostaje mieć nadzieję, że podopieczni Dawida Szwargi pójdą tym tropem i to oni będą mogli cieszyć się z awansu. Choć szanse w dwumeczu zdają się być wyrównane, zdaniem TOTALbet faworytem pierwszego meczu będzie Raków. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi bowiem 2.05, w przypadku triumfu gości jest to z kolei 3.50.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Raków – 2.05 remis – 3.30 Karabach – 3.50

Podwójna szansa:

1X – 1.28 12 – 1.30 X2 – 1.64

Raków strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.20

Karabach strzeli gola:

tak – 1.56 nie – 2.28

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.50 powyżej 0.5 – 1.08

poniżej 1.5 – 2.57 powyżej 1.5 – 1.45

poniżej 2.5 – 1.53 powyżej 2.5 – 2.35

poniżej 3.5 – 1.17 powyżej 3.5 – 4.35

poniżej 4.5 – 1.05 powyżej 4.5 – 8.00

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

