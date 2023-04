Który z gigantów przybliży się do półfinału? Przed nami szlagierowe starcie na Etihad Stadium!

Manchester City w obecnej edycji Ligi Mistrzów najwyraźniej ma szczęście do niemieckich drużyn. Już na etapie fazy grupowej podopieczni Pepa Guardioli trafili bowiem na Borussię Dortmund. Można śmiało powiedzieć, że spotkania te zakończyły się dla mistrzów Anglii happy-endem. Przed własną publicznością The Citizens wygrali 2:1, na wyjeździe padł bezbramkowy remis, a ostatecznie obie te drużyny wywalczyły awans z grupy (City zajęło pierwsze miejsce). Jakby tego było mało, w 1/8 finału los skojarzył angielskiego giganta z inną niemiecką ekipą – RB Lipsk. Pierwszy, zremisowany 1:1 mecz zwiastował całkiem emocjonujący rewanż. Wszystkie te przewidywania z właściwą sobie gracją do kosza postanowił wyrzucić jednak Erling Haaland. Norweski snajper w drugim meczu pomiędzy tymi zespołami aż pięciokrotnie pokonywał golkipera rywali, walnie przyczyniając się do zwycięstwa swojego zespołu aż 7:0. Choć zespół spod szyldu Red Bulla nie był w stanie wywrzeć odpowiedniej presji na piłkarzach z niebieskiej części Manchesteru, w dwumeczu ćwierćfinałowym możemy być chyba o to spokojni. Rywalem maszyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę będzie bowiem prawdziwy hegemon Bundesligi oraz jedna z najlepszych drużyn w Europie – Bayern Monachium. Bukmacherzy z TOTALbet przed pierwszym meczem są jednak zaskakująco pewni, że zakończy się on wygraną mistrzów Anglii.

Kulisy premiery filmu o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Goście z Monachium rzecz jasna nie są w zbliżającym się meczu na straconej pozycji, ale trudno nie przyznać, że obecny sezon jest dla nich naprawdę trudny. Szczególnie tyczy się to rozgrywek rodzimej Bundesligi, w których po raz pierwszy od niepamiętnych czasów muszę drżeć o tytuł mistrzowski. Na siedem kolejek przed końcem sezonu Bawarczycy mają zaledwie dwa punkty przewagi nad Borussią Dortmund i wydaje się, że zażarta walka będzie trwała aż do samego końca. Kto okaże się w niej lepszy? Trudno na razie przewidywać. Faktem jest jednak, że słaba postawa w lidze była powodem zmiany szkoleniowca – Juliana Nagelsmanna zastąpił Thomas Tuchel. I choć pod adresem 35-latka można było sformułować szereg zarzutów, trudno polemizować, że akurat w Lidze Mistrzów prowadzony przez niego zespół prezentował się bez najmniejszego zarzutu. Piłkarze z Monachium najpierw z kompletem punktów wygrali bowiem bardzo trudną grupę – z Interem Mediolan, FC Barceloną oraz Viktorią Pilzno – a następnie bez większych problemów poradzili sobie w 1/8 finału z Paris Saint-Germain (3:0 w dwumeczu). Nie ma chyba jednak większych wątpliwości, że w walce o półfinał poprzeczka powędruje mocno w górę. Podobnego zdania najwyraźniej są także eksperci z TOTALbet, którzy we wtorkowym starciu na Etihad Stadium wieszczą stosunkowo łatwe zwycięstwo gospodarzy. Kurs na taki rozwój wypadków bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.68, w przypadku triumfu Bayernu jest to natomiast 5.10.

Święta u Lewandowskich. Galeria poniżej:

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Man City – 1.68 remis – 4.40 Bayern – 5.10

Awans:

Man City – 1.72 Bayern – 2.05

Podwójna szansa:

1/X – 1.19 1/2 – 1.23 X/2 – 2.13

Man City strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

Bayern strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.62

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.45 powyżej 1.5 – 1.20

poniżej 2.5 – 2.24 powyżej 2.5 – 1.63

poniżej 3.5 – 1.50 powyżej 3.5 – 2.54

poniżej 4.5 – 1.20 powyżej 4.5 – 4.45

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Manchester City – Bayern Monachium dostępna jest W TYM MIEJSCU.

Sonda Kto wywalczy awans do półfinału Ligi Mistrzów w parze Manchester City - Bayern? Manchester City Bayern Monachium

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.