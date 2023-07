Kylian Mbappe tymi słowami wprawił osłupienie kolegów z PSG. Sięgnęli po telefon i zaczęli dzwonić

Póki okienko transferowe będzie otwarte, to temat transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt będzie żył swoim życiem. Napastnik reprezentacji Francji nie chce przedłużyć umowy z PSG, co oznacza, że tylko tego lata będzie można na nim zarobić. Piłkarz nie pozostawia więc władzom paryskiego klubu wyboru, w innym przypadku będzie musiał go oddać za rok za darmo. Pamiętajmy, że katarscy właściciele mistrzów Francji w 2017 roku zapłacili za niego 180 milionów euro.

Mbappe wiele razy potwierdzał, że chce wypełnić kontrakt, który obowiązuje do końca sezonu 2023/2024. Atmosferę wokół siebie podgrzał wywiadem dla "France Football". W rozmowie z prestiżowym magazynem padło wiele mocnych słów. Świat skupia się zwłaszcza na jednej wypowiedzi...

- Czy ludzie bagatelizują moje występy? Tak, ale jednocześnie nie mam do nich pretensji. Strzelam dużo goli od wielu lat. Więc dla kibiców to stało się normalne. Nigdy nie narzekałem, że moje dobre występy są uznawane za coś standardowego - powiedział, dodając, że sam tak robił, widząc kolejne osiągnięcia Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. - Fakt, że jestem w Paryżu... Myślę, że to nie pomaga, bo to zespół, który dzieli - dodał Mbappe.

Szef PSG Nasser Al-Khelaifi miał nie kryć szoku wypowiedziami Kyliana Mbappe, a także miał otrzymać telefony i wiadomości od piłkarzy paryskiego zespołu, którzy również są zniesmaczeni teoriami piłkarza. "Jeśli tak myśli, to dlaczego nie odejdzie teraz?" - miał powiedzieć Al-Khelaifi, o czym informuje RMC Sport.

Szymon Marciniak: Kiedy jest dobrze, wszyscy chcą się ogrzać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.