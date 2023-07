Kylian Mbappe zbiera potworne cięgi. Aż trudno uwierzyć, jak potraktowało go PSG

Obecne okno transferowe nie jest pierwszym, w którym Mbappe jest łączony z Realem Madryt. Już rok temu wiele mówiło się o tym transferze, jednak ostatecznie Francuz podpisał nowy, astronomiczny kontrakt z PSG, na mocy którego przez pewien czas był najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. To jednak nie wystarczyło, by zaspokoić jego potrzeby. Wszystko wskazuje na to, że Mbappe zamierza odejść z klubu, do którego trafił w 2017 roku, ale chce to zrobić na własnych zasadach. Za rok wygasa jego kontrakt i mistrz świata z 2018 roku chciałby go wypełnić, by mieć wszystko w swoich rękach. Taki scenariusz zupełnie nie pasuje PSG, co doprowadziło do otwartego konfliktu na linii klub - piłkarz. 24-latek miał nawet usłyszeć ultimatum - albo przedłuży kontrakt, albo ma szukać nowego klubu. Wydaje się, że coraz bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja.

Kylian Mbappe zbiera potworne cięgi od PSG

PSG właśnie wcieliło w życie brutalny plan. Od kilku dni mówiło się, że klub będzie chciał wywrzeć presję na Mbappe, począwszy od przedsezonowego tournee po Japonii, gdzie paryżanie zagrają kilka głośnych sparingów (m.in. z Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie). Media sugerowały, że największa gwiazda klubu będzie sadzana specjalne na ławce rezerwowych, ale rzeczywistość jest dla piłkarza jeszcze gorsza. Dzień przed wylotem do Azji okazało się, że Mbappe nie znalazł się nawet na liście 29 zawodników i nie poleci z drużyną na obóz!

Zdaniem Fabrizio Romano jest to otwarty sygnał, że Francuz został oficjalnie wystawiony na sprzedaż. Jest on łączony głównie z Realem Madryt, który podobno mógłby zapłacić za niego nawet 200 milionów euro. Dziennikarze w Hiszpanii sugerują, że "Królewscy" chcą przeprowadzić całą operację jeszcze przed pierwszym meczem ligowym, który rozegrają 12 sierpnia z Athletikiem Bilbao. To zwiastuje naprawdę gorące najbliższe tygodnie.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #MbappéParis Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023