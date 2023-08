Manchester City – Sevilla TRANSMISJA TV Superpuchar Europy: Manchester City – Sevilla STREAM ONLINE LIVE Manchester City – Sevilla GDZIE OGLĄDAĆ NA ŻYWO?

Manchester City – Sevilla TRANSMISJA TV Superpuchar Europy: Manchester City – Sevilla STREAM ONLINE

Mecze o Superpuchar Europy nie cieszą się największą popularnością wśród kibiców piłki nożnej w Europie, wciąż to jednak walka o kolejne trofeum, a rywalem jest nie byle kto i to patrząc z perspektywy obu klubów biorących udział w tym meczu. Z reguły to zwycięzca Ligi Mistrzów jest faworytem do wygrania i superpucharu, jednak w Lidze Europy do końcowych faz często dochodzą zespoły, które spokojnie mogłyby występować w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, a to z bardzo prostego powodu – wystarczy, że jakiemuś gigantowi powinie się noga w fazie grupowej LM lub w rozgrywkach ligowych i wówczas trafia do tego mniej prestiżowego pucharu.

Manchester City – Sevilla TV Transmisja LIVE Superpuchar Europy: Manchester City – Sevilla GDZIE OBEJRZEĆ?

Tym razem zmierzą się ze sobą zespoły o zdecydowanie odmiennej historii. Manchester City po raz pierwszy sięgnął po Ligę Mistrzów, co było głównym celem w ostatnich latach. Sevilla natomiast Ligę Europy wygrywała już kilkukrotnie, a co za tym idzie, wiele razy stawała do walki o Superpuchar Europy. Tej walki jednak Hiszpanie nie będą wspominać najlepiej, bo na sześć takich spotkań wygrali tylko jedno – w 2006 roku, czyli po swoim pierwszym triumfie w Pucharze UEFA (poprzednik Ligi Europy). Wówczas udało im się pokonać Barcelonę aż 3:0.

Mecz Manchester City – Sevilla w Superpucharze Europy odbędzie się w środę 16 sierpnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanałach Eleven Sports 1, Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnych platformach elevensports.pl oraz Polsat Box GO.