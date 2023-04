Napoli - Milan TV TRANSMISJA. Napoli - Milan DZISIAJ GDZIE OGLĄDAĆ? Napoli - Milan 18.04 STREAM ONLINE LIVE. Napoli - Milan na którym kanale dzisiaj Napoli - Milan w TV?

Napoli - Milan NA KTÓRYM KANALE w TV DZISIAJ? Napoli - Milan STREAM ONLINE LIVE w INTERNECIE

Liga włoska w tym sezonie europejskich pucharów wróciła na szczyt i kibice z Półwyspu Apenińskiego mogą być dumni ze swoich zespołów, bo to właśnie Włosi są najliczniej reprezentowaną ligą na tym etapie rozgrywek. Tylko w Lidze Mistrzów zostały trzy zespoły z Serie A i wiele wskazuje na to, że w półfinale dojdzie do włosko-włoskiego starcia. Jedną z drużyn, która we wtorkowy wieczór zamelduje się w 1/2 finału Ligi Mistrzów będzie albo AC Milan albo Napoli. Bliżej świętowania sukcesu jest drużyna z północy Włoch. Mediolańczycy na własnym stadionie pokonali rywali 1:0, choć w niektórych momentach spotkania to Azzurri mieli lepsze okazje do zdobycia gola. Jednak lider Serie A jest w trudniejszej sytuacji i będzie musiał włożyć sporo sił w odrobienie tej niewielkiej zaliczki przeciwników.

Napoli - Milan TV NA ŻYWO TRANSMISJA. Napoli - Milan LIVE ONLINE GDZIE OBEJRZEĆ 18.04?

- W obu meczach, a zaliczam do nich również mecz Serie A, obie drużyny stworzyły mnóstwo sytuacji i sprawiły problemy rywalom. Napoli zaczęło znacznie mocniej od nas na San Siro, więc jest to duża lekcja i postaramy się to zmienić. Mamy tylko minimalną przewagę, musimy grać naszą grę jako zespół i kontrolować piłkę bardzo dobrze, kiedy ją mamy. To będzie ważny element. Zdecydowanie błędem byłoby skupienie się na obronie prowadzenia - powiedział szkoleniowiec Milanu na konferencji prasowej.

Mecz Napoli - Milan odbędzie się we wtorek 18 kwietnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w płatnej aplikacji Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00.