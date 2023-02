Nie pozostawiono suchej nitki na Piotrze Zielińskim! Mocny komentarz w kierunku reprezentanta Polski

Klub z Neapolu w sezonie 2022/2023 spisuje się naprawdę świetnie. Podopieczni Luciano Spallettiego w fazie grupowej na sześć rozegranych meczów zdobyli 15 punktów i awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca, wyprzedzając Liverpool, Ajax oraz Glasgow Rangers. Napoli z miażdżącą przewagą zajmuje 1. miejsce w Serie A, mając przewagę 15 oczek nad drugim Interem oraz 18 punktów nad AS Romą. "Azzurri" w kolejnej fazie Ligi Mistrzów będą podejmować Eintracht Frankfurt. Niemiecki klub nie może się pochwalić takimi wynikami na krajowym podwórku, jak ich przyszły rywal, ponieważ zajmują 6. lokatę, ale do liderującego Bayernu Monachium tracą zaledwie 5 punktów.

Mocny komentarz w kierunku piłkarzy Napoli! Dziennikarz nie gryzł się w język, mocne słowa

Znany dziennikarz Ciccio Marolda, w programie "II Bello del Calcio", wypowiedział się na temat świetnej postawy drużyny z Neapolu. - W tym sezonie Napoli zbiera owoce tego, co było siane przez 12 lat. To jedna z drużyn, która ma bardzo silną pozycję w Europie. Dokonali niewiarygodnych rzeczy, a co najważniejsze, potrafili uczyć się na błędach. (...) Do wzrostu Napoli przyczynili się nawet byli piłkarze. Teraz poziom szatni jest rzeczywiście wyrównany - powiedział Marolda.

Dziennikarz odniósł się także do Piotra Zielińskiego. - Co sądzę o Zielińskim? Z roku na rok oczekuje się od niego czegoś więcej. Prawda jest taka, że być może Polak osiągnął już maksimum swoich możliwości - podsumował Włoch.

Mówi się głośno, że dla Zielińskiego może być to ostatni sezon w drużynie Napoli. Jego kontrakt jest ważny do 2024 roku, a sam Polak nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów. 28-latek wystąpił w 30 meczach, wpisując się sześć razy na listę strzelców oraz dokładając osiem asyst.