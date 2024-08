Niesamowita deklaracja Kyliana Mbappe. To wszystko zaczęło się na polskiej ziemi

To robi wrażenie!

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

Droga do Champions League

Mbappe już po pierwszym meczu dla Realu Madryt mógł świętować zdobycie trofeum. To jego pierwszy Superpuchar Europy w karierze i pierwsze europejski triumf w piłce klubowej. Najbliżej sukcesu na Starym Kontynencie był w 2020 roku, ale wraz z kolegami z PSG przegrał finał Champions League z Bayernem Monachium.

I choć trenuje z nowymi kolegami dopiero dwa tygodnie, to na boisku nie było tego widać. Bellingham, Mbappe i Vinicius (nazywani już w Hiszpanii tercetem BMV) grali z piłkarzami Atalanty w kotka i myszkę, dając im nadzieję na sukces w pierwszej połowie, w drugiej deklasując. I to właśnie Jude Bellingham wyłożył piłkę w sposób taki, którego Mbappe nie mógł zmarnować. Już na zawsze kibice będą pamiętać, że to właśnie w Warszawie rozpoczęła się "Era Mbappe" w ekipie Blancos.

– Jesteśmy w Realu Madryt, nie mamy limitu, jeśli mogę strzelić 50, to strzelę 50 goli, ale najważniejszą rzeczą jest wygrywanie i doskonalenie się jako zespół, ponieważ wygrywamy jako zespół. To była wspaniała noc, długo czekałem na ten moment – mówił z murawy Narodowego Mbappe w wywiadzie dla telewizji Movistar.