Niespodziewane informacje dotyczące finału Ligi Mistrzów! Ta sytuacja może zszokować kibiców

Piłkarska Liga Mistrzów towarzyszy kibicom od wielu lat, nigdy w tych rozgrywkach nie brakuje emocji. W sezonie 2022/2023 już poznaliśmy pierwszych półfinalistów, jakimi jest Real Madryt oraz AC Milan. W środowy wieczór kibice poznają pary półfinałowe, a w ćwierćfinale zmierzy się Manchester City z Bayernem Monachium oraz Inter z Benfiką Lizbona. "The Citizens" są w świetnej sytuacji, ponieważ w pierwszym starciu okazali się lepsi od mistrza Niemiec, strzelając im aż trzy bramki. Podobnie ma Inter, który ma dwubramkową przewagę przed rozpoczęciem drugiego spotkania. Może zmienić się miejsce organizacji finałowego starcia Ligi Mistrzów.

Diametralna zmiana w ramach finału Ligi Mistrzów! Stambuł znowu może stracić organizację

Jak informuje "The Intependent", zmiana miejsca finału Ligi Mistrzów jest spowodowana zamieszkami, które mogą wybuchnąć w Stambule przez wybory prezydenckie. UEFA bardzo mocno się zastanawia nad zmianą stadionu finałowego Ligi Mistrzów. Nikt nie zdradził, gdzie może zostać przeniesiony najważniejszy mecz tych rozgrywek, ale decyzja ma zostać podjęta zaraz po meczach półfinałowych (17 maja). Jeśli rzeczywiście dojdzie do sytuacji przeniesienia finału Champions League to będzie czwarty raz z rzędu, gdzie dojdzie do takiej zmiany decyzji. Zeszłoroczne rozgrywki zostały przeniesione z Sankt Petersburga do Paryża, wszystko ze względu na inwazję Rosjan na Ukrainę. Pozostałe dwa razy były przez pandemię koronawirusa.

Tureccy kibice liczą, że do zmiany nie dojdzie, a finał Ligi Mistrzów zagości do ich miasta od 2005 roku, wówczas wtedy odbyło się starcie Liverpoolu z AC Milanem, z którego zwycięsko wyszła drużyna "The Reds".