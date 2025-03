Od matiza do bentleya. Wszystkie samochody Roberta Lewandowskiego [GALERIA]

Barcelona i Benfica nie zagrają we wtorek późnym wieczorem! Pilne wieści przed rewanżem Ligi Mistrzów. UEFA naprawdę to zrobiła

Robert Lewandowski z tych rzeczy nie ma tylko tatuaży. Wielkie pieniądze, które zarabia, dały mu możliwość zakupu najdroższych samochodów świata. A przecież zaczynał od pojazdów, na które może pozwolić sobie każdy.

Oto kolekcja aut Roberta Lewandowskiego. Co za okazy!

Za pierwsze pieniądze Lewandowski kupił sobie daewoo Matiza. Tym „królem szos” jeździł przez jakiś czas, a potem przeniósł się do fiata bravo. Potem przeskok z auta do auta robił się już znacznie większy. Grając w Niemczech często jeździł audi. Miał też porsche, ale z nim miał duży problem. W 2014 roku, kiedy jeszcze był piłkarzem Borussii Dortmund, złodzieje ukradli wszystkie koła z jego Porsche. Przy okazji uszkodzili podwozie.

Wyjątkowym autem w kolekcji Roberta Lewandowskiego jest Porsche 911 Speedster. Model Speedster to limitowany do 1948 sztuk czołg. Napędza go 6-cylindrowy silnik typu boxer o pojemności 4-litrów. Benzynowa jednostka generuje moc 510 KM i 470 Nm momentu obrotowego. To w połączeniu z 6-biegowym manualem pozwala na sprint od 0 do 100 km/h w równe 4 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi całe 310 km/h.

W jego garażu są też Audi RS7, Lamborghini Galardo czy Mercedes-Benz CL 63 AMG. Z kolei w Barcelonie na treningi jeździ Cuprą Formentor (Barcelona ma umowę z tym producentem).

