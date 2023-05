Oficjalnie: Szymon Marciniak sędzią hitowego meczu LM! Potwierdziły się doniesienia, wielka odpowiedzialność

Tak naprawdę Cristiano Ronaldo traktuje kobiety. Była kochanka piłkarza wyjawiła całą prawdę. To wyznanie wiele zmienia

Początkowo wiele mówiło się o tym, że Marciniak jest jednym z głównych kandydatów do sędziowania w finale Ligi Mistrzów. Sędziowskie plany bywają jednak płynne, a w związku z nominacją do poprowadzenia półfinału Manchester City - Real Madryt szanse na angaż w finale znacznie spadły. UEFA postanowiła jednak zadbać o obsadę hitowego rewanżu w związku z kontrowersjami po pierwszym meczu na Santiago Bernabeu. Analizy po powtórkach wykazały, że gol Kevina De Bruyne na 1:1 nie powinien zostać uznany, a Real miał ogromne pretensje do sędziującego Artura Diasa. Teraz Marciniak uznawany po mundialu za najlepszego sędziego świata ma być gwarancją odpowiedniego poziomu.

Oficjalnie: Szymon Marciniak sędzią rewanżu Manchester City - Real Madryt

Dla 42-latka z Płocka będzie to siódmy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Ponownie otrzymał on jeden z półfinałów - przed rokiem sędziował starcie Liverpoolu z Villarreal. Tradycyjnie jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędzią technicznym będzie Istvan Kovacs z Rumunii. Polski skład sędziowski uzupełni też zespół odpowiedzialny za VAR. Na głównego arbitra odpowiedzialnego za system wideoweryfikacji wyznaczono Tomasza Kwiatkowskiego, a jego asystentem będzie Bartosz Frankowski.

Mecz Manchester City - Real Madryt odbędzie się w środę, 17 maja, o godzinie 21:00. W pierwszym spotkaniu w Madrycie padł remis 1:1, więc temperatura meczu będzie naprawdę wysoka. Prawdopodobnie Marciniak będzie musiał odłożyć na bok plany związane z finałem LM, ale niewykluczone, że przypadnie mu w tym sezonie finał Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy.

Szymon Marciniak drugi rok z rzędu będzie sędzią w półfinale Ligi Mistrzów. Będzie to siódmy mecz Polaka i jego zespołu w tej edycji Champions League. Spotkanie w Manchesterze rozpocznie się w środę, 17 maja, o godzinie 21:00.— PZPN (@pzpn_pl) May 15, 2023