Ostatnia prosta Rakowa. Medaliki wyeliminują klub Kamila Grabary i zameldują się w fazie grupowej?

Co na to UEFA?

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – FC Kopenhaga

To może być dla fanów polskiego futbolu naprawdę piękna piłkarska jesień. Przed rozpoczęciem kwalifikacji do Ligi Mistrzów mało kto dawał Rakowowi Częstochowa realne szanse na awans do fazy grupowej, tymczasem wydaje się to być jak najbardziej realnym scenariuszem. Choć świeżo upieczony mistrz Polski przeszedł latem sporą metamorfozę, nie wpłynęło to negatywnie na osiągane przez niego rezultaty. Wręcz przeciwnie – odpowiednio wzmocniona kadra sprawiła, że częstochowianom w drodze do fazy grupowej najbardziej elitarnych klubowych rozgrywek na świecie pozostała już tylko jedna przeszkoda. Ekipa prowadzona przez Dawida Szwargę swój marsz rozpoczęła od bezproblemowego odprawienia z kwitkiem estońskiej Flory Tallin (1:0 u siebie i 3:0 na wyjeździe). Choć w kolejnych fazach poprzeczka poszła mocno w górę, Medaliki radziły sobie wręcz wzorowo, eliminując kolejno Karabach Agdam z Azerbejdżanu (3:2 u siebie i 1:1 na wyjeździe) oraz cypryjski Aris Limassol (2:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe). Wydaje się natomiast, że w ostatniej fazie kwalifikacji na Raków czeka przeciwnik o jeszcze większej jakości niż dotychczasowi rywale. Mimo, że FC Kopenhaga jest klubem o uznanej europejskiej marce, w opinii TOTALbet nieznacznym faworytem pierwszego, rozgrywanego w Częstochowie spotkania będą gospodarze. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną ekipy spod Jasnej Góry płaci 2.39 zł, w przypadku triumfu Duńczyków jest to 2.90 zł.

Bez wątpienia zespół z Kopenhagi jest na arenie międzynarodowej zdecydowanie bardziej doświadczony niż ekipa z Częstochowy. Duńczycy to 15-krotny mistrz swojego kraju, który w XXI wieku dość regularnie występował w fazach grupowych czy to Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. Prowadzący ten zespół Jacob Neestrup ma zresztą w swoim składzie kilku zawodników o naprawdę interesującej przeszłości. Oprócz doskonale znanego polskim kibicom Kamila Grabary, w kadrze zespołu z Kopenhagi znajdziemy m.in. znanego z występów w Premier League Mohamed Elyounoussi czy były napastnik Fiorentiny Khouma Babacar. Częstochowscy defensorzy szczególną uwagę będą musieli zwrócić także na piekielnie utalentowanego 17-latka. Roony Bardghji pomimo niezwykle młodego wieku poczyna sobie bowiem bardzo śmiało, a najnowszy tego dowód dał podczas serii rzutów karnych przeciwko Sparcie Praga, gdy zapewnił swojej drużynie awans podcinką a’la Antonin Panenka. Skoro już wspomnieliśmy o meczu przeciwko Czechom, warto przypomnieć, że mistrzowie Danii kwalifikacje do Ligi Mistrzów rozpoczęli w tym sezonie od drugiej rundy, gdzie ich rywalem był islandzki Breidablik (8:3 w dwumeczu). Przeciwko prażanom tak łatwo już nie było, czego najlepszym dowodem wspomniana seria rzutów karnych. Kopenhaga przed własną publicznością zremisowała 0:0, w szalonym meczu wyjazdowym padł natomiast rezultat 3:3. W serii „jedenastek” więcej zimnej krwi zachowali Duńczycy, którzy w nagrodę zmierzą się z Rakowem o fazę grupową. Zdaniem TOTALbet to Duńczycy będą faworytem tego dwumeczu. Kurs na ich awans bukmacher ustalił na poziomie 1.42, w przypadku mistrzów Polski jest to 2.70.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Raków – 2.39 remis – 3.37 Kopenhaga – 2.90

Podwójna szansa:

1X – 1.40 12 – 1.32 X2 – 1.55

Awans:

Raków – 2.70 Kopenhaga – 1.42

Raków strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.30

Kopenhaga strzeli gola:

tak – 1.36 nie – 2.88

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.00 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.15 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.74 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.27 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 6.60

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

