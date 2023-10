Piłkarz Unionu zawieszony za… niepodanie ręki. Iworyjczyk przekonał się, co znaczy niemiecki porządek [WIDEO]

To mogło wpłynąć na rezultat drużyny Kamila Grabary! Straszne zachowanie piłkarza Manchesteru United, wszystko nagrały kamery

Wypożyczony z Chelsea do Unionu piłkarz, wyszedł w zespole z Berlina w podstawowym składzie. W 70. min trener Urs Fischer zmienił go na Kevina Behrensa. Iworyjczyk dosyć emocjonalnie przyjął decyzję szwajcarskiego trenera, i schodząc z boiska nie uścisnął dłoni szkoleniowca wyciągniętej w jego kierunku. Takie zachowania piłkarzy, często wynikające z emocji, zazwyczaj pozostaje bez konsekwencji i kończy się na słownej reprymendzie, ale nie tym razem. Według informacji podanej przez „Sky Sports” Union zawiesił zawodnika do 1 listopada. W tym czasie Berlińczyków czeka jeden mecz ligowy, w najbliższą sobotę z Werderem.

Dzień po meczu z Napoli Fofana wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. - Chciałbym przeprosić klub, trenera, kolegów z drużyny i kibiców. Ten gest nie był zamierzony i w żaden sposób nie odzwierciedla mojego nastawienia. Wszystko to wynikało z frustracji, gdyż chciałem dalej pomagać zespołowi w uzyskaniu pozytywnego rezultatu - napisał Fofana. Być może frustracja bierze się również z nie najlepszej gry napastnika w berlińskim klubie. Wystąpił w jedenastu meczach, biorąc wszystkie rozgrywki, ale nie strzelił żadnego gola, a zanotował jedną asystę. Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów wygrało Napoli 1:0, które zajmuje drugie miejsce w grupie za Realem Madryt. Union jest na czwartym miejscu.

Datro Fofana refuses to acknowledge the coach after being subbed off pic.twitter.com/GPNKHUo7eU— SBR (@StamfordReacts) October 24, 2023