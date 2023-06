Policja zatrzymała Leo Messiego! Piłkarski gwiazdor najadł się strachu, groziła mu deportacja

W ostatnich miesiącach kibice na całym świecie żyli przyszłością Leo Messiego. Po dwóch latach gry w Paris Saint-Germain kontrakt Argentyńczyka dobiegł końca i sporo mówiło się o możliwym powrocie do FC Barcelony. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki spędził w stolicy Katalonii 20 lat i jest żywą legendą tego klubu, ale wiadomo już, że na razie do niego nie wróci. Messi postanowił kontynuować karierę w Interze Miami, łamiąc serca wielu sympatyków "Blaugrany". Tę decyzję ogłosił tuż przed czerwcowymi meczami reprezentacji, które rozpoczęły się od wyjątkowo nieprzyjemnego incydentu. Argentyna rozegra w tym miesiącu dwa mecze towarzyskie, a pierwszy z nich z Australią zaplanowano 15 czerwca w Pekinie. Nic dziwnego, że piłkarze "Albicelestes" udali się już do Chin, gdzie po wylądowaniu Messiego zatrzymała policja!

Leo Messi zatrzymany przez policję na lotnisku. Groziła mu deportacja!

Według informacji portalu "Tribuna.com", Messi wybrał się do Pekinu z hiszpańskim paszportem. Był to spory błąd, ponieważ obywatele Hiszpanii nie mogą podróżować do Chin bez wcześniejszego załatwienia specjalnej wizy. Niespełna 36-latek nie zdawał sobie z tego sprawy i poleciał do Państwa Środka bez wymaganych dokumentów. Policjanci wykonali więc swoje obowiązki i zatrzymali go na lotnisku. Bariera językowa utrudniała komunikację z chińskimi służbami, ale nerwowa sytuacja zakończyła się dla piłkarza szczęśliwie.

Messi w trybie przyspieszonym otrzymał potrzebną wizę i będzie mógł zagrać w czwartek z Australią. Gdyby zabrał ze sobą argentyński paszport, nie najadłby się tyle strachu. Obywatele Argentyny mogą podróżować do Chin bez wizy. W związku z wpadką, groziła mu nawet deportacja, ale na szczęście udało się załatwić wszelkie formalności i chińscy kibice będą mogli podziwiać na żywo lidera drużyny aktualnych mistrzów świata. Poniżej zobaczysz zatrzymanie Messiego na lotnisku:

Earlier today at the Beijing airport, Leo Messi faced some issues with his passport. pic.twitter.com/XRveogGxip— Pubity News (@pubity) June 10, 2023