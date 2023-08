Pomocnik Rakowa tego momentu meczu na Parken żałuje najbardziej. „Dziesięć centymetrów w prawo…” [ROZMOWA SE]

Raków gra w Kopenhadze o awans do futbolowego raju. Polski piłkarz przywitany śpiewem na Parken!

Kibice go uwielbiają

Raków walczył do samego końca, ale Kopenhaga nie dała sobie wydrzeć awansu z rąk! Szalona końcówka na Parken

A to ci pech!

„Super Express”: - Żal straconej okazji na Ligę Mistrzów?

Władysław Koczerhin: - Jest trochę żalu, to prawda. W obu meczach z FC Kopenhaga graliśmy dobrze, a straciliśmy dwie dziwne bramki. Cóż, urok piłki nożnej… Nie zawsze pada taki wynik, jaki by się chciało i na jaki się zasługuje.

- Panu w drugiej połowie brakło bardzo niewiele do szczęścia. Piłka po pańskim uderzeniu trafiła w słupek...

- Wiem, że bramkarz nie widział momentu strzału, więc 10 cm w prawo i byłby gol.

- Końcówka meczu w Kopenhadze pokazała, że może trzeba było wcześniej nacisnąć rywala, szukać okazji. Zresztą chyba w obu spotkaniach respektu do rywala było za dużo, prawda?

- Może… Rywale – zwłaszcza w końcówce – bronili wyniku, stali nieco niżej. My staraliśmy się od początku meczu grać swoje, ale nie zawsze się udawało. Cóż, nie ma Ligi Mistrzów, będzie Liga Europy – też OK. Trzeba dobrze w niej zagrać.

- Ma pan w niej jakiegoś wymarzonego rywala? W pierwszym koszyku – same wielkie kluby!

- Wiem, że możemy wpaść na Liverpool. Fajnie by było… A poza nim – chciałbym trafić na takie zespoły, z którymi można by zagrać i wygrać, a nie tylko przyjechać i grać na swojej połowie. Krótko mówiąc – wolałbym rywali na poziomie zbliżonym do nas.

- Karabach na przykład?

- Raczej nie. Z nim już graliśmy, więc wolałbym jakąś odmianę, coś nowego.

Bomba Kochergina trafia w słupek 😱 Chwilę później Grabara broni strzał głową Piaseckiego.Walczymy! ⚔️--- 65' ⏱️ #FCKRCZ 1:0 | #PolandTravel pic.twitter.com/W6OmcwpB31— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 30, 2023