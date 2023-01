Cristiano Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej jak prawdziwy król! Kosztuje go to fortunę, co za luksusy

Kiedy jasne stało się, że Szymon Marciniak będzie sędziować najważniejszy mecz ubiegłego mundialu, sukcesem arbitra była cała Polska, a po powrocie do kraju nie znikał on z pierwszych stron gazet. Niedługo po tym pojawiły się kolejne fantastyczne wieści, według których Polak niebawem może być rozjemcą najważniejszych spotkań w najlepszych ligach w Europie. Teraz jednak FIFA, która podczas mundialu była zachwycona postawą polskiego arbitra postanowił pominąć go przy ustalaniu składu sędziowskiego, który będzie pracować przy Klubowych Mistrzostwach Świata.

FIFA podjęła decyzję w sprawie Szymona Marciniaka. Kolejny turniej nie dla polskiego sędziego

Międzynarodowa federacja piłkarska postanowiła, że z Europy na klubowy turniej poleci dwóch arbitrów - Anthony Taylor z Anglii oraz Istvan Kovacs z Rumunii. Sędzia gwiżdżący na co dzień w Premier League pierwotnie przymierzany był nawet do sędziowania finału ostatniego mundialu, ale ostatecznie nie został wybrany przez FIFA do tego zadania. Podobnie niestety, jak teraz Szymon Marciniak do wyjazdu na Klubowe Mistrzostwa Świata.

Potworny cios dla Szymona Marciniaka. Klamka zapadła, po wcześniejszych pochwałach FIFA podjęła bolesną decyzję

Turniej, na którym zabraknie polskiego arbitra rozpocznie się 1 lutego w Maroku. O trofeum walczyć będą: egipskie Al Ahly, australijskie Auckland City, Seattle Sounders FC z USA, marokańskie Wydad Casablanca, Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej, brazylisjkie Flamengo oraz Real Madryt. Faworytem całych rozgrywek, podobnie jak niemalże co roku jest ekipa z Europy, triumfator poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Finał zaplanowany jest na 11 lutego.