Raków Częstochowa rozpoczyna walkę o piłkarski raj. Łatwe zwycięstwo na początek?

Zoran Arsenić przed batalią z mistrzem Estonii. To on jest motywacją dla Rakowa [ROZMOWA SE]

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Flora Tallin

W Częstochowie przerwa pomiędzy sezonami stała pod znakiem sporych zmian. Największy na to wpływ miała niewątpliwie decyzja dotychczasowego szkoleniowca Marka Papszuna, który po niezwykle owocnych siedmiu latach zdecydował się wraz z końcem czerwca opuścić klub. Włodarze Rakowa zdecydowali się postawić na kontynuację wcześniej obranej drogi, czego efektem zatrudnienie dotychczasowego asystenta Dawida Szwargi w roli pierwszego trenera. Na tym jednak nie koniec zmian, do sporych roszad doszło także wśród piłkarzy. Z Częstochową pożegnało się kilku zawodników, których w dużej mierze kojarzono właśnie z gry dla tego klubu m.in. Patryk Kun (Legia Warszawa), Tomas Petrasek (Joenbuk Hyundai, Korea Płd.) czy Sebastian Musiolik (Górnik Zabrze). Do tego doszła jeszcze poważna kontuzja Iviego Lopeza, który po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie będzie zapewne pauzował przez zdecydowaną większość zbliżającego się sezonu. Działacze nie mieli natomiast zamiaru zasypiać gruszek w popiele, czego efektem liczne wzmocnienia świeżo upieczonych mistrzów Polski. Kadrę Rakowa zasilili bowiem tacy gracze jak John Yeboah (Śląsk Wrocław), Dawid Drachal i Maxime Dominguez (obaj Miedź Legnica), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) czy Kamil Pestka (Cracovia). Trzeba przyznać, że wzmocnienia te – przynajmniej na papierze – wyglądają całkiem obiecująco, a kadra pierwszego zespołu prezentuje się okazale. Pierwszy test dla trenera Szwargi i jego podopiecznych stanowić będzie mecz I rundy el. Ligi Mistrzów, w którym Medaliki przed własną publicznością zmierzą się z estońską Florą Tallin. Zdaniem TOTALbet mistrzowie Polski będą murowanym faworytem tego starcia, czego potwierdzeniem jest kurs na ich zwycięstwo, wynoszący 1.17. W przypadku triumfu rywali wynosi on natomiast aż 14.00!

i Autor: TOTALbet

Jeśli mielibyśmy szukać jakichkolwiek argumentów przemawiających za drużyną z Estonii, z pewnością jest to fakt, że tamtejsza liga wciąż gra nieprzerwanie. Rozgrywki estońskiej Meisterliigi toczone są bowiem systemem wiosna-jesień, co oznacza, że Flora jest aktualnie w środku ligowego sezonu. I trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem nieźle. Podopieczni Jurgena Kenna po 20 seriach gier zajmują w tabeli drugą lokatę, mając na koncie 47 punktów i ustępując lokalnemu rywalowi – Levadii – jedynie słabszym bilansem bezpośrednich spotkań. Do końca rozgrywek wciąż pozostało jednak bardzo dużo czasu, a obrona tytułu wydaje się być jak najbardziej możliwa. Zanim jednak to nastąpi, czeka ich początek walki o fazę grupową Ligi Mistrzów. Estończycy naturalnie nie mogli liczyć w tym przypadku na rozstawienie, a los już w pierwszej rundzie przydzielił im Raków Częstochowa. Pomimo dobrych wyników osiąganych na krajowym podwórku piłkarze Flory nie powinni stanowić specjalnie trudnej przeszkody dla mistrzów Polski. Znamienny jest zresztą fakt, że bardzo istotną rolę w zespole z Tallina odgrywa Sergei Zenjov, który swego czasu zupełnie nie odnalazł się w PKO BP Ekstraklasie będąc przez niemal dwa lata piłkarzem Cracovii. Ten doświadczony zawodnik zagrał w bieżącym sezonie 14 meczów, w których strzelił 8 goli, ale przeciwko ekipie Szwargi nie wystąpi z powodu skręconej kostki. Polscy kibice znakomicie kojarzyć będą za to innego z piłkarzy mistrza Estonii – Konstantina Vassiljeva. Pomocnik ten swego czasu świetnie prezentował się w barwach Piasta Gliwice i Jagiellonii Białystok, teraz – w wieku niemal 39 lat – jest już jednak na finiszu swojej piłkarskiej kariery. TOTALbet nie ma zresztą wątpliwości, że przygoda Kostii i jego kolegów zakończy się już na pierwszej rundzie eliminacyjnej. W opinii bukmachera zespół z Tallina nie powinien stanowić dla Rakowa realnego zagrożenia.

Sonda Czy Dawid Szwarga doprowadzi Raków do fazy grupowej europejskich pucharów? Tak Wszystko zależy od losowania Nie, nie ma na to szans

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Raków – 1.17 remis – 6.40 Flora – 14.00

Podwójna szansa:

1X – 1.04 12 – 1.09 X2 – 3.55

Raków strzeli gola:

tak – 1.05 nie – 7.80

Flora strzeli gola:

tak – 2.24 nie – 1.58

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 4.20 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.18 powyżej 2.5 – 1.61

poniżej 3.5 – 1.47 powyżej 3.5 – 2.51

poniżej 4.5 – 1.18 powyżej 4.5 – 4.35

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 7.40

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.