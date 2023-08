Raków - Kopenhaga RELACJA NA ŻYWO. Raków - Kopenhaga WYNIK LIVE ONLINE. Raków - Kopenhaga NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga 0:0 (0:0)

Na żywo Raków Częstochowa - FC Kopenhaga Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Raków Częstochowa - FC Kopenhaga. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Bądźcie z nami!

Raków Częstochowa już teraz może szczycić się napisaniem wielkiej historii. Zespół spod Jasnej Góry nigdy dotąd nie grał w fazie grupowej europejskich pucharów, a po dwumeczu z Karabachem zapewnił sobie udział w Lidze Konferencji Europy. Raków na tym jednak nie poprzestał i rozprawił się również z Arisem Limassol, co sprawiło, że do Ligi Mistrzów częstochowianie mają naprawdę blisko, a Ligę Europy już mają zapewnioną.

Jednak o awans do fazy grupowej Champions League nie będzie łatwo. Ostatnią przeszkodą do pokonania jest FC Kopenhaga. Mistrzowie Dani to zespół, który regularnie występuje w europejskich pucharach i ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Nie jest to jednak misja nie do wykonania dla Rakowa, ale na pewno będzie to jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierach piłkarzy z Częstochowy.