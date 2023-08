Raków nie zaniedbał niczego: po Kopenhadze piłkarzy wozi ich klubowy autokar. Przejechał ponad tysiąc kilometrów

Raków pisze własną historię, chce wygrać wielki finał. Niezwykłe słowa Dawida Szwargi: co mają... koty do meczu z Kopenhagą?

Bramkarz Rakowa żądny rewanżu na Duńczykach. „Głowa do góry, możemy to zrobić”

- Bez względu na ostateczny wynik, będzie to wielki mecz dla Rakowa i całej polskiej piłki. Jesteśmy jeden mecz od Ligi Mistrzów, chcemy napisać własną, piękną historię – mówił na przedmeczowej konferencji Dawid Szwarga. Podobnie jak jego poprzednik i współtwórca ostatnich sukcesów częstochowskiej drużyny, Marek Papszun, również i on nie zaniedbuje żadnego szczegółu, który mógłby mieć wpływ na przygotowanie – i samopoczucie! - zawodników w obliczu najważniejszego spotkania w ich życiu.

Dlatego choć częstochowianie do Kopenhagi dotarli drogą lotniczą, nie dziwił widok klubowego autokaru, stojącego pod stadionem Parken w trakcie oficjalnego treningu Rakowa. Mistrzowie Polski postanowili wysłać go z Częstochowy do stolicy Danii (1050 km), by – jak usłyszeliśmy – „zawodnicy, którzy przyzwyczajeni są do własnych miejsc w czasie jazdy, czuli się komfortowo”. Tą drogą dotarła też część sprzętu, niezbędnego do odpowiedniego przygotowania się w ostatnich godzinach przed pierwszym gwizdkiem. A poza tym – ładnie wygląda duży napis „mistrz Polski” na burtach autokaru pod stadionem, na którym gra mistrz Danii!

Początek rewanżowego meczu FC Kopenhaga – Raków Częstochowa na stadionie Parken w środę o godz. 21.00. Transmisja w Polsat Sport i TVP Sport.

🔴🔵 DZIEŃ MECZOWY 🔴🔵 Spróbujemy dziś trochę namieszać w krainie LEGO! 😎🕘 21:00📺 Polsat Sport, TVP Sport#FCKRCZ | #PolandTravel pic.twitter.com/7PAcSp8HC6— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 30, 2023

