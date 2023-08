Raków pokona cypryjską przeszkodę? Przed mistrzami Polski niełatwe zadanie

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Aris Limassol

O ile wygrany dwumecz z estońską Florą Tallin (1:0 u siebie i 3:0 na wyjeździe) był jak najbardziej spodziewany, o tyle wyeliminowanie Karabachu Agdam stanowiło sporego kalibru pozytywne zaskoczenie. Dość powiedzieć, że Azerowie w każdym z dziesięciu minionych sezonów występowali w fazach grupowych europejskich pucharów. Dodatkowo zespół dowodzony przez Gurbana Gurbanova był prawdziwą zmorą polskich klubów, tylko w ostatnich latach upokarzając Legię Warszawa czy Lecha Poznań. Częstochowianie podnieśli jednak rzuconą im rękawicę, wyszarpując – za sprawą pięknego gola Sonny’ego Kittela – zwycięstwo 3:2 w pierwszym spotkaniu. Mimo wszystko wydawało się, że taki wynik przed rewanżem w roli faworyta stawia zespół z Azerbejdżanu. „Medaliki” zagrały jednak bardzo mądrze, wytrącając rywalowi z rąk wszelkie atuty. Nasi obrońcy zaspali tylko raz, kiedy gola strzeli nam Redon Xhixha. Kilka minut wcześniej do siatki Karabachu trafił jednak Fran Tudor, co oznaczało, że wciąż to Raków jest w lepszej sytuacji. „Zwycięski remis” – pomimo rozpaczliwej momentami obrony – udało się dowieźć do końcowego gwizdka, co oznaczało awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Tam na mistrzów Polski czeka cypryjski Aris Limassol i wydaje się, że ekipa spod Jasnej Góry nie będzie w tym pojedynku bez szans. Doskonale obrazują to kursy przygotowane przez TOTALbet z okazji pierwszego, wtorkowego meczu, który zostanie rozegrany w Częstochowie. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płaci bowiem 1.62 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości wynosi natomiast aż 5.00 zł.

Nie ma jednak wątpliwości, że piłkarze Rakowa nie mogą zlekceważyć najbliższego rywala. Aris – choć założony w 1930 roku – na pierwsze trofea musiał czekać aż do ostatnich miesięcy. Zespół prowadzony przez Alekseya Shpilevskiego najpierw sięgnął po mistrzostwo Cypru, a niedawno „poprawił” to osiągnięcie wygraniem krajowego Superpucharu. Choć w kadrze tego zespołu nie znajdziemy wielkich nazwisk, bez wątpienia jest to drużyna niezwykle poukładana, pełna solidnych piłkarzy. Co ciekawe, w barwach tego zespołu występuje obecnie dwóch Polaków. Pierwszym jest Mariusz Stępiński, który już po raz drugi został wypożyczony z Hellasu Werona, drugi to znany z występów w Jagiellonii Białystok Karol Struski. Środkowy pomocnik przeniósł się na Cypr latem zeszłego roku i jak do tej pory zanotował w barwach Arisu 32 mecze (4 gole i 2 asysty). Obaj nasi rodacy mieli zresztą wymierny wpływ na wyeliminowanie przez ich zespół BATE Borysów w drugiej fazie kwalifikacji. Trzeba zresztą przyznać, że Cypryjczycy zrobili to bardzo efektownie, triumfując 6:2 u siebie i 5:3 na wyjeździe. Stępiński w obu tych spotkaniach meldował się z ławki, za każdym razem był jednak w stanie trafić do siatki Białorusinów. Struski oba starcia rozpoczynał natomiast w pierwszym składzie, będąc istotnym elementem układanki trenera Shpilevskiego. Zdaniem TOTALbet wygrana Arisu w Częstochowie jest jednak mało prawdopodobna. Legalny polski bukmacher kurs na takie zdarzenie ustalił na poziomie 5.00. W przypadku wygranej mistrzów Polski jest to z kolei 1.62.

