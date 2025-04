Real Madryt - Arsenal w Lidze Mistrzów: transmisja na żywo. Weź kod i oglądaj!

Real - Arsenal transmisja z kodem do Canal+ Super Sport

Arsenal przed tygodniem sensacyjnie ograł Real Madryt na Emirates Stadium aż 3:0. Bohaterem rywalizacji był Declan Rice, który dwukrotnie trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Królewscy wierzą, że są w stanie odrobić straty i wywalczyć awans do półfinału Ligi Mistrzów, ale będzie im piekielnie ciężko. Początek środowego spotkania na Santiago Bernabeu o godzinie 21:00.

Ten mecz można śledzić w CANAL+ online, dzięki specjalnemu kodowi od Fortuny. Bukmacher rozdaje vouchery na 30-dniowy dostęp do pakietu Super Sport.

Transmisja Real - Arsenal: jak oglądać?

Aby otrzymał dostęp do pakietu Super Sport na 30 dni, wystarczy spełnić proste warunki. Co należy zrobić?

Dokonać pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS Wyrazić przynajmniej jedną zgodę marketingową Dokonać pierwszej wpłaty w kwocie minimum 30 zł Po zarejestrowaniu zagrać pierwszy kupon zawierający minimum dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej Stawka nie może być mniejsza niż 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00

Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 30 minut otrzymasz dostęp w ramach kodu PPV.

Real - Arsenal: kto wygra w tym meczu?

Real Madryt z pewnością będzie bardziej zdeterminowany, aby w tym meczu uzyskać korzystny rezultat. Arsenal może awansować do półfinału Ligi Mistrzów nawet po przegranej, byle tylko nie stracić zbyt wielu bramek. Kurs na zwycięstwo gospodarzy w Fortunie wynosi raptem 1.68. W przypadku ewentualnej wygranej Kanonierów jest to 4.35, zaś kurs na remis wynosi 4.05.

Real - Arsenal: jak typować?

Real Madryt wielokrotnie w przeszłości udowadniał, że w Lidze Mistrzów potrafi robić niesamowite rzeczy. Odrobienie trzybramkowej zaliczki zdaje się być bardzo trudnym wyzwaniem, ale to właśnie Królewscy są w stanie mu podołać. Na Santiago Bernabeu gospodarze od pierwszych minut powinni ruszyć do ataku, tak aby jak najszybciej napocząć rywala. Ciekawy wydaje się być więc typ na prowadzenie Realu Madryt do przerwy. Bukmacher Fortuna oferuje atrakcyjny kurs na to zdarzenie - 2.12.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.