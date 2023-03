Real Madryt – Liverpool TRANSMISJA TV Liga Mistrzów Real – Liverpool GDZIE OGLĄDAĆ? Real – Liverpool w TV na jakim kanale? Real – Liverpool STREAM ONLINE

Lewandowski może jedynie zazdrościć Haalandowi. Po występie Norwega wielu pospadało z krzeseł, co on nawyrabiał?!

Real Madryt – Liverpool TRANSMISJA ONLINE Liga Mistrzów Real – Liverpool dzisiaj 15.03 GDZIE OBEJRZEĆ?

Starcia Realu Madryt z Liverpoolem w ostatnich latach oglądaliśmy dosyć często. Od 2018 roku zespoły te spotkały się dwa razy w finale Ligi Mistrzów, w ćwierćfinale tych rozgrywek, a teraz już na etapie 1/8 i wiele wskazuje na to, że Liverpool nie wywrze zemsty na hiszpańskim rywalu, na którego nie mógł znaleźć sposobu. Po raz ostatni drużyna z Anfield pokonała „Królewskich” w 2009 roku (między tym zwycięstwem, a porażką w finale LM w 2018 zespoły te spotkały się też w grupie w sezonie 14/15 i wówczas dwa razy wygrał Real). Ostatni czas jest bolesny dla Anglików, ale wciąż nie zostały pogrzebane ich szanse na awans.

Real Madryt – Liverpool TV GDZIE OGLĄDAĆ? Liga Mistrzów Real – Liverpool STREAM LIVE ONLINE

Pierwsze spotkanie Liverpoolu z Realem w tej edycji Ligi Mistrzów było doprawdy szalone. Gospodarze prowadzili na Anfield już 2:0 po 14 minutach gry, aby ostatecznie przegrać aż 2:5! W pamięć zapadły z pewnością fatalne błędy Courtoisa i Alissona, które doprowadziły do utraty goli z jednej i drugiej strony. Liverpool ma do odrobienia 3 bramki straty, ale akurat ten klub wie, jak to robić. W 2005 roku odrobili taką stratę w finale przeciwko Milanowi i to w jednej połowie, natomiast w sezonie 18/19, gdy szli po kolejny triumf w tych rozgrywkach, na etapie półfinału przegrali pierwszy mecz 0:3 z Barceloną, by w rewanżu wygrać 4:0. Teraz różnica jest taka, że Anglicy grają drugi mecz na wyjeździe, ale nie muszą się bać o przewagę goli na wyjeździe.

Oba zespoły w ostatnim czasie potrafią zarówno dużo strzelać, jak i dużo tracić, więc walka zapowiada się naprawdę pasjonująco. Mecz rewanżowy 1/8 finału Ligi Mistrzów Real Madryt – Liverpool zostanie rozegrany 15 marca, a start zaplanowano na 21:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanałach Polsat Sport Premium 2 oraz TVP 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformach Polsat Box Go, Canal+ Online oraz darmowo na sport.tvp.pl. Relacja na żywo na sport.se.pl, zapraszamy!