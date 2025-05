Szczęsny dostał reprymendę na treningu! Nie miał wyboru, musiał posłuchać

Nieporozumienie podczas treningu Barcelony. Szczęsny upomniany

Wojciech Szczęsny długo czekał na debiut w Barcelonie, ale gdy wskoczył do bramki, to w zasadzie od razu stał się pewniakiem do gry. Od 21 stycznia, czyli meczu z Benficą w Lidze Mistrzów, jeszcze w fazie ligowej, nie oddał miejsca w składzie aż do 22 maja, gdy w meczu z Realem Valladolid w lidze hiszpańskiej zastąpił go Marc-Andre ter Stegen. Nie była to jednak trwała zmiana – Barcelona ze Szczęsnym w składzie przegrała tylko jedno spotkanie, a mecz z ostatnią drużyną w tabeli był tylko ukłonem w stronę niemieckiego golkipera, który mimo bardzo groźnej kontuzji zdołał wrócić do gry jeszcze w tym sezonie. Flick nie chciał robić wielkiego zamieszania w formacji obronnej przed niezwykle ważnym meczem w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi. Jak donosi Sky Sports, Polak wziął udział w niecodziennej scenie podczas treningu przed rewanżem na San Siro.

Hansi Flick przekazał nowe wiadomości o Lewandowskim! Przedwczesna radość u kibiców?

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podczas sesji treningowej na murawie stadionu Szczęsny miał zajęcia na środku boiska. W pewnej chwili podszedł członek obsługi i zwrócił im uwagę! Okazało się, że wyznaczonym miejscem na trening był fragment murawy bliżej narożnika. Chodziło o to, by nie uszkodzić trawy na środku, gdzie gra toczy się częściej niż przy narożnikach. – Zrobiłem to dla nich, ponieważ także oni będą grać jutro na tym boisku. Posłuchali się mnie – powiedziała wspomniana osoba z obsługi w rozmowie ze stacją Sky Sports.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski wściekły na Hansiego Flicka, wytoczył przeciwko Niemcowi ciężkie działa

Wojciech Szczęsny jest pewniakiem do gry przeciwko Interowi. A co z Robertem Lewandowskim? Wiadomo, że znajdzie się na ławce rezerwowych i Hansi Flick nie wyklucza, że wpuści polskiego napastnika w trakcie spotkania. Start rewanżowego meczu Interu Mediolan z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów już we wtorek, 6 maja, o godzinie 21:00.