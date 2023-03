Ta wiadomość ucieszyła kibiców Realu. Karim Benzema znów rozmontuje Liverpool?

Lewandowski może jedynie zazdrościć Haalandowi. Po występie Norwega wielu pospadało z krzeseł, co on nawyrabiał?!

Brak Benzemy byłby stratą

Wtedy Francuz strzelił dwa gole i dorzucił asystę. Czy powtórzy to w rewanżu? Wprawdzie Benzema znalazł się w kadrze meczowej na mecz z Liverpoolem, ale wielu uważa, że to może być zasłona dymna ze strony szkoleniowca "Królewskich". - Karim jest bardzo ważnym zawodnikiem dla Realu w ostatnich latach - podkreślił Jerzy Dudek w rozmowie na naszych łamach. - Poprawił skuteczność w tych najważniejszych meczach. W tych trudnych momentach pokazywał charakter i to jak mocny jest mentalnie. Brak Benzemy byłby stratą. Jednak patrząc w jakiej jest formie, to jednak nie prezentuje się tak jak w ubiegłym sezonie. Kontuzje mają wpływ na jego formę. Brakuje mu minut, tego rytmu meczowego - wyliczał.

Vinicius Junior pokazywał magię

Dudek przekonuje, że przeciwko Liverpoolowi w tej sytuacji powinien błysnąć Viniciur Junior. - Odpowiedzialność musi spaść na innych zawodników - zaznaczył. - Na pewno jednym z nich będzie Vinicius Junior. Wiemy jak Brazylijczyk się porusza, jakie są jego dobre strony, jak akcjami napędza zespół. Dlatego czasami i jemu jest ciężko samemu zrobić przewagę. Wszyscy czekają na jego poczynania. Jest w nim dużo jakości i wiele razy już pokazywał magię. W duecie z Benzemą w ogóle jest niemożliwy - stwierdził był bramkarz reprezentacji Polski.

