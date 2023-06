i Autor: AP PHOTO Erling Haaland

Finał Ligi Mistrzów

Tak się świętuje wygraną w Champions League. Zobaczcie tę fotkę Haalanda: czy będzie z tego granda?

Dwanaście – tyle bramek w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zdobył dla „Citizens” największy gwiazdor drużyny, Erling Haaland. Co prawda w sobotnim finale, w meczu z Interem Mediolan nie on, a Rodrigo zdobył jedyną bramkę, dającą triumf mistrzowi Anglii, ale wkładu Norwega we wszystkie tegosezonowe trofea Manchesteru City nie sposób przecenić.