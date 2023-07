i Autor: Cyfrasport Fabian Piasecki

Eliminacje Ligi Mistrzów

Ten gość potrafi strzelać piękne bramki. Raków sypnie Florze „Piaskiem”?

We wtorkowy wieczór piłkarze Rakowa w Tallinnie zagrają z miejscową Florą. Stawką rywalizacji będzie awans do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Fabian Piasecki, którego sześć goli przyczyniło się do mistrzowskiego tytułu, na razie wciąż czeka na otwarcie bramkowego dorobku w tym sezonie.