To dlatego Erling Haalang jest tak skuteczny. Były kadrowicz o kosmicznej formie gwiazdy Manchesteru City

Norweg szaleje w Anglii

Piłkarze Manchesteru City na starcie Premier League nie mają sobie równych. Wygrali wszystkie, cztery mecze. Strzelili 11 goli, a stracili tylko trzy. Ale aż dziewięć bramek zdobył Erling Haaland. Norweg będzie tak skuteczny w meczu z Interem Mediolan w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów?

Kompletyny napastnik

- Chłopak odpoczął, bo jego reprezentacja gra jak gra - powiedział Artur Wichniarek w Kanale Sportowym. - Chociaż teraz w Lidze dwa mecze grali i dwa razy wygrali. Ale na mistrzostwach Europy go nie było. Widać po nim tę radość na twarzy, tą świeżość. Mając takiego trenera jak Pep Guardiola on robi z takiego typowego łowcy bramek zawodnika, który zaczyna grać małą grę. O ile był trochę technicznie do wyszlifowania, to widać, że praca z Pepem Guardiolą nie tylko daje mu te bramki, ale jest też zawodnikiem, który zaczyna funkcjonować w grze na mniejszej przestrzeni. To spowoduje z tego chłopaka kompletnego napadziora - dodał były reprezentant Polski.

Skąd taka dobra forma u Erlinga Haalanda na starcie sezonu? 🧐Tak widzi to @wichniarek18 ⤵️ pic.twitter.com/N3IhpiiAJp— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) September 18, 2024

