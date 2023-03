To już koniec Neymara w PSG? W szatni ucieszyli się z jego kontuzji!

Już piąty raz od sezonu 2016/17 „Milionerzy” z Paryża zakończyli swój udział na 1/8 finału. Dla klubu w który od wspomnianego sezonu wpompowano ponad 1 miliard euro, to katastrofa sportowa. Właściciele PSG zapowiadają ograniczenie wydatków na pensje piłkarzy o 30 procent. Zagrożona jest posada trenera Christophe Galtiera, a nawet największych gwiazd zespołu. Takie informacje podał dziennik „The Times”. O ile Kylian Mbappe sam sugerował chęć przenosin do Realu Madryt, to niewykluczone, że inny z gwiazdorów, Neymar będzie do tego zmuszony. Brazylijczyka zabrakło w rewanżu z Bayernem z powodu kontuzji kostki, ale według brazylijskiego dziennikarza Thibaud Leplata, miało to ucieszyć dużą część jego kolegów, którzy nie przepadają za Neymarem, znanym z kontrowersyjnych zachowań. - To ślepy zaułek. Nikt nie chce go widzieć. Kiedy doznał kontuzji, szatnia odczuła ulgę. Mbappe ma dużą moc i oddziałuje na całe PSG – napisał Leplat.

Neymar rozgrywał nie najgorszy sezon jeśli chodzi o liczby, bo w 20 meczach ligowych zdobył 13 bramek i miał 11 asyst, ale dużo mnie dawał swojemu zespołowi w Lidze Mistrzów. Kontuzja kostki jest kolejną jakiej doznał będąc piłkarzem PSG. Wyliczone, że od początku pobytu w Paryżu, czyli od sierpnia 2017 roku, aż...dwa lata spędził na leczeniu urazów. Jego kontrakt z PSG jest ważny do czerwca 2025 roku. Obecnie PSG – bez Neymara – może wyłącznie skupić się na obronie mistrzostwa kraju, bo odpadło również z Pucharu Francji , po porażce z Olympique Marsylia. W lidze paryżanie są liderem z przewagą 8 punktów nad Marsylią i 12 nad Monaco.

🚨 Qatar are planning to cut the PSG wage bill by 30% this summer and are prepared to sell their big stars.(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/HNAG1DoOtM— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2023

🇫🇷 @tleplat, en @partidazocope 😳 "Lo de @neymarjr es una vía sin salida. Nadie quiere verle. Cuando se lesionó, la sensación generalizada era de alivio"🧐 "@KMbappe tiene mucho poder e influencia en el @PSG_inside" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/9P3828Bdln— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 9, 2023