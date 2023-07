Trener Karabachu o klasie mistrza Polski. Co za słowa o Rakowie przed rewanżem!

Piłkarze Rakowa zrobili pierwszy krok na drodze do awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Prowadzili z Karabachem dwoma bramkami, ale Azerowie się podnieśli i odrobili straty. Jednak ostatnie słowo należało go gospodarzy, który zadali decydujący cios. Zrobił to Sonny Kittel, który niedawno dołączył do częstochowian. Trener Karabachu mimo porażki potrafił docenić sukces polskiego klubu. - Był to ciekawy mecz. Prawdziwy mecz Ligi Mistrzów - powiedział trener Gurban Gurbanow podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - W pierwszej połowie może zbyt dużo się nie działo, ale za to w drugiej sytuacji podbramkowych i emocji nie brakowało. Lepiej poznaliśmy naszego przeciwnika i w Baku postaramy się to wykorzystać. Przyjechaliśmy pokazać dobrą grę i jestem z niej zadowolony. Raków to ciekawy przeciwnik. Ma inny styl niż inne polskie drużyny, z którymi graliśmy w przeszłości. Przede wszystkim jest bardziej dynamiczny - zwrócił uwagę trener mistrza Azerbejdżanu.

