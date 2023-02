i Autor: AP PHOTO/HASSAN AMMAR Gianni Infantino

potężne pieniądze

Ujawnili kolosalne zarobki prezydenta FIFA! Gianni Infantino zgarnia prawdziwe kokosy, fortuna w rok

Waldemar Kowalski 18:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pozycja najważniejszej osoby w międzynarodowej federacji piłkarskiej FIFA to prestiżowe zajęcie. O stanowisko to od lat walczy masa osób. Oprócz prestiżu z pozycją tą wiążą się oczywiście również olbrzymie pieniądze i jak się okazuje, mowa tutaj o naprawdę dużej sumie. Do informacji publicznej trafiły wiadomości o tym, ile w ostatnim roku zarobił Gianni Infantino.