Ważna informacja w walce o Ligę Mistrzów. Poznaliśmy arbitrów meczów Rakowa z mistrzem Cypru

Mistrzowie Cypru bezwzględnie rozprawili się w 2.rundzie z BATE Borysów aplikując Białorusinom 11 goli w dwóch meczach i na pewno nie będą łatwym rywalem do Rakowa. Pierwszy mecz, który odbędzie się we wtorek 8 sierpnia w Częstochowie (godz. 20,00) poprowadzi arbiter z Chorwacji, Duje Strukan. Dla 39-letniego sędziego ze Splitu będzie to pierwszy mecz w europejskich pucharach w tym sezonie. Jest arbitrem FIFA od 2017 roku. W ubiegłem sezonie był rozjemcą dwóch meczów w fazie grupowej Ligi Europy. W czerwcu prowadził dwa mecze podczas ME U-21 w Gruzji.

Mecz rewanżowy na Cyprze sędziował będzie Matej Jug. Niespełna 43-letni Słoweniec jest arbitrem FIFA od 2007 roku. W ubiegłem sezonie prowadził łącznie 5 meczów w europejskich pucharach – w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Natomiast w grudniu 2021 roku był arbitrem meczu Legii ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy przegranego przez Legię 0:1. Być może będzie bardziej szczęśliwym arbitrem dla aktualnych mistrzów Polski. Rewanż Arisu z Rakowem odbędzie się 15 sierpnia o godz. 19.00 w Kolossi.

Piłkarz Pogoni zdradził kulisy pracy z trenerem Portowców. Z tym się jeszcze nigdy nie spotkał