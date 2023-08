Wielkie problemy rywala Rakowa Częstochowa! Piłkarze Arisu Limassol mają duże opóźnienie

Co trzeba wiedzieć o rywalu Rakowa? Polski głos bezpośrednio z Cypru, „Aris płaci zawodnikom więcej niż częstochowianie” [ROZMOWA SE]

Dawid Szwarga zwrócił uwagę na niezwykłą sytuację. To może być znaczący atut Rakowa w rywalizacji z Arisem

Raków Częstochowa zaskoczył bardzo pozytywnie w europejskich pucharach i w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonał faworyzowany Karabach Agdam, który w ostatnich latach zwycięsko wychodził z rywalizacji z m.in. Legią Warszawa czy Lechem Poznań. Awans do 3. rundy sprawił, że mistrz Polski ma już zapewnioną grę w fazie grupowej Ligi Konferencji, ale czemu ma na tym poprzestawać? Wciąż ma szansę na awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów czy Ligi Europy – tę drugą zapewni sobie, jeśli pokona teraz Aris Limassol, który zdaje się być zespołem nawet słabszym od Karabachu. Co ciekawe, piłkarze cypryjskiego klubu mają już sporo popsutych planów, a wszystko przez pogodę.

Aris z opóźnieniem pojawi się w Częstochowie. Nici z konferencji i treningu?

Aris Limassol po ograniu BATE Borysów w poprzedniej rundzie eliminacji postanowił pozostać w tej części Europy i nie wracać na Cypr, by lepiej przygotować się na starcie z Rakowem. Ruch wydawał się całkiem dobrze przemyślany, bowiem obecnie w Polsce nie panują wielkie upały, w przeciwieństwie właśnie do Cypru. Piłkarze Arisu trenowali jednak nie w Polsce, ale na Łotwie, co okazało się pewnym problemem.

Rywale Rakowa mieli pojawić się w Częstochowie po południu w poniedziałek, 7 sierpnia – na godzinę 19:30 zaplanowano natomiast konferencję prasową, a pół godziny później trening na stadionie Rakowa. Te plany jednak spełzły na niczym bo jak podał Mateusz Miga z TVP Sport, podczas pierwszego startu samolot z piłkarzami Arisu został zawrócony przez złą pogodę.

Później Kacper Tomczyk z TVP Sport dodał, że samolot rywali Rakowa musiał awaryjnie lądować przez usterkę. Wiele wskazuje więc na to, że piłkarze Arisu trafią do Częstochowy późnym wieczorem.