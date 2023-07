Wyjątkowa chwila w życiu Leo Messiego stała się faktem. Życzenia złożyły mu największe gwiazdy, wspaniały moment

Saga transferowa z udziałem Leo Messiego trwała kilka miesięcy, a media prześcigały się w najnowszych doniesieniach co do przyszłości siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki po odejściu z PSG. Ostatecznie wszelkie spekulacje uciął sam Argentyńczyk, który w czerwcu ogłosił, że podpisze kontrakt z Interem Miami. Od tamtej chwili minęło kilka tygodni, a bohater niedawnych mistrzostw świata udał się na wakacje i dopiero 16 lipca oficjalnie zaprezentowano go w Miami. Przenosiny jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii do drużyny z MLS to wyjątkowy moment, wobec czego zorganizowano imprezę o nazwie "The Unveil" na stadionie w Miami. Po oficjalnej części Messi ubrany w t-shirt i dżinsy udał się wzdłuż specjalnego wybiegu z reflektorami na środek boiska, gdzie otrzymał koszulkę z numerem 10. Następnie przemówił do wypełnionego stadionu.

Leo Messi oficjalnie zaprezentowany w Interze Miami

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zdecydowałem się przyjechać do tego miasta z moją rodziną, że wybrałem ten projekt i nie mam wątpliwości, że będziemy się nim bardzo cieszyć - rozpoczął Argentyńczyk po hiszpańsku. - Będziemy się dobrze bawić i dzieją się wspaniałe rzeczy. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za ten dzień. Nie mogę się doczekać, aby zacząć trenować. Czuję to samo pragnienie, które zawsze miałem, aby naprawdę chcieć wygrywać i pomóc Miami w dalszym rozwoju - dodał.

Po tym przemówieniu na telebimie wyświetlono kompilację z życzeniami, która zawierała wiadomości m.in. od legendy NFL Toma Brady'ego i gwiazdora NBA Stephena Curry'ego. Messiemu w całej imprezie towarzyszyli najbliżsi - żona Antonella i trójka dzieci, z którymi chętnie pozował do zdjęć. Jego prezentację dopełnił spektakularny pokaz fajerwerków, a gratką dla kibiców było też oficjalne ogłoszenie podpisania kontraktu z Sergio Busquetsem. Były piłkarz FC Barcelona i przyjaciel Messiego dołączył do niego w Interze Miami, również podpisując kontrakt do 2025 roku. Legendy "Blaugrany" będą mogły zadebiutować w nowych barwach już w piątek. W Pucharze Lig klub Davida Beckhama zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul.

