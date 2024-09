Zbigniew Boniek zwrócił się do kibiców. Chodzi o nową Ligę Mistrzów, nie krył strachu

Artur Wichniarek o sytuacji Liverpoolu, to będzie kluczowe. Zdradził, jak Juergen Klopp podchodzi do nowego menedżera The Reds

Nie ma już fazy grupowej złożonej z ośmiu grup, z których do 1/8 finału awansują po dwa zespoły z każdej. Champions League przeszła metamorfozę, będzie mieć jedną tabelę złożoną z 36 drużyn (wcześniej było 32). Każda z drużyn rozegra w fazie ligowej osiem meczów (4 u siebie i 4 na wyjeździe). Przed losowaniem wszystkie drużyny zostały rozstawione w czterech koszykach i każdej komputer rozlosował po dwóch rywali z każdego z nich. Pierwszym liderem Ligi Mistrzów został więc Bayern Monachium, który rozgromił u siebie Dinamo Zagrzeb aż 9:2.

Warto grać o pierwszą ósemkę ligowej Ligi Mistrzów. Do fazy pucharowej awansuje aż 24 uczestników, ale pierwsza ósemka uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału, zespoły z miejsc 9-24 o awans do 1/8 finału powalczą w tzw. play-offach. Pozostałe drużyny, czyli z miejsc 25-36, odpadają z europejskich pucharów, nie będzie już spadków do Ligi Europy.

Pomysł UEFA miał przede wszystkim storpedować plany najsilniejszych klubów w Europie, które chciały stworzyć Superligę. I choć ma swoich krytyków, to też wielu zwolenników. O spokój w opiniach na temat nowego formatu Ligi Mistrzów zaapelował Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, obecnie wiceprezydent UEFA. – Kluby chciały zarabiać więcej, mieć ciekawsze mecze w fazie początkowej. To wszystko jest. Sam miałem obawy, ale jestem przekonany, że format jest naprawdę ok. Proponuję poczekać z oceną. Proszę zobaczyć, jakie mecze mamy dzisiaj, jutro i w czwartek. Tak będzie zawsze – napisał na portalu X.

1. kolejka Ligi Mistrzów:

17 września

Young Boys - Aston Villa 0:3

Juventus - PSV Eindhoven 3:1

AC Milan - Liverpool 1:3

Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb 9:2

Real Madryt - VfB Stuttgart 3:1

Sporting - Lille 2:0

18 września

Sparta Praga - Salzburg

Bologna - Szachtar Donieck

Celtic Glasgow - Slovan Bratysława

Club Brugge - Borussia Dortmund

Manchester City - Inter

Paris Saint-Germain - Girona

19 września

Atletico Madryt - RB Lipsk

Brest - Sturm Graz

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen

Crvena Zvezda Belgrad - Benfica Lizbona

AS Monaco - FC Barcelona

Atalanta Bergamo - Arsenal

