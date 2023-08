Zoran Arsenić o stylu Karabachu i atutach mistrza Polski. Kapitan Rakowa nie ma wątpliwości

Środa, wieczór, Liga Mistrzów - nie ma nic lepszego

Mistrz Polski zwycięstwo nad Karabachem zapewnił sobie w ostatniej minucie. Bohaterem był rezerwowy Sonny Kittel, który zdecydował się na strzał zza pola karnego. Nowy nabytek udanie zatem wprowadził się do zespołu. Jak Raków podchodzi do rewanżu z mistrzem Azerbejdżanu? Zoran Arsenić podkreślał, że awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów to cel częstochowskiego zespołu. Chorwat uważa, że mistrza Polski jest wstanie to zrealizować. - Środa wieczór i Liga Mistrzów. Myślę, że nie ma dla nas nic lepszego - powiedział Zoran Arsenić podczas konferencji prasowej w Baku. - Jesteśmy szczęśliwi, gotowi i przygotowani, aby dać wszystko z siebie i wygrać. Karabach pokazał w pierwszym meczu jakim jest zespołem i jak groźny może być w krótkim czasie. Musimy być skoncentrowani przez całe spotkanie. Mocną stroną Karabachu jest sposób gry, który cały czas jest taki sam. Narzucanie tempa gry, intensywność - chorwacki obrońca wymienił walory piłkarzy Karabachu Agdam.

