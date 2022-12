Antonella Roccuzzo w końcu mogła to zrobić! Tak żona Messiego cieszyła się z całą rodziną po finale, wielka radość

Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

Mistrzostwa świata w Katarze będą wspominane przez długi czas, zakończony turniej dostarczył wszystkim kibicom piłki nożnej wiele emocji oraz nie obyło się bez niespodzianek, mowa o sytuacji, gdzie Maroko znalazło się najlepszej czwórce całej imprezy. Spotkanie finałowe, w którym zmierzyły się reprezentacje Argentyny oraz Francji jest nazywany, jako jeden z najlepszych w historii wszystkich turniejów do tej pory. "Albicelestes" od początku byli lepszą drużyną, a w 23. minucie na listę strzelców wpisał się Lionel Messi, pokonują Hugo Llorisa z rzutu karnego, a do końca pierwszej części podwyższył na 2:0 Angel Di Maria. "Trójkolorowi" nie prezentowali się najlepiej, jednak do wielkiego powrotu doszło 80 i 81 minucie za sprawą bramek Kyliana Mbappe.

Tak rodzina Messiego świętowała zwycięstwo! Antonella Roccuzzo pochwaliła się zdjęciami w mediach społecznościowych

W dogrywce obie ekipy były już mocno zmęczone, ale kolejny raz na listę strzelców wpisał się Lionel Messi, który ponownie zdołał pokonać bramkarza Francji. Byli mistrzowie świata musieli gonić wyniku, ta sztuka się udała, kiedy Szymon Marciniak wskazał na jedenasty metr, po zagraniu piłki ręką przez Gonzalo Montiela. O zwycięzcy musiała zadecydować konkurs rzutów karnych, skuteczniejsi byli podopieczni Lionela Scaloniego, a upragniony puchar w końcu mógł podnieść Messi.

Po finale na profilu partnerki Argentyńczyka pojawiły się zdjęcia, jak wspólnie świętowała z 35-latkiem i dziećmi to wielkie osiągnięcie. Nie zabrakło radości, a na jednej fotografii widać, jak jeden z synów piłkarza PSG trzyma kawałek siatki wyciętej z bramki.

Sonda Czy Leo Messi to najlepszy piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć