Argentyński bramkarz zhańbił nagrodę tuż po jej otrzymaniu! Ciarki żenady, jego rodzina będzie się za to wstydzić latami

Podczas ostatniego meczu mistrzostw świata w Katarze, piłkarze reprezentacji Argentyny oraz Francji dostarczyli fanów mnóstwo emocji, zwrotów akcji i futbolu w najlepszym wydaniu. Po serii rzutów karnych więcej powodów do radości miała kadra "Albicelestes", jednak Emiliano Martineza wyraźnie poniosło, kiedy jako jeden z reprezentantów Argentyny odbierał indywidualną nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju. Wpadł na pomysł, który nie przynosi jego rodzinie zbyt wielu powodów do dumy.

Operatorzy kamer po wielkim finale mundialu w Katarze mieli pełne roboty, pokazując chociażby wymowny gest Emmanuela Macrona w kierunku Kyliana Mbappe. Jeszcze większą uwagę skupił na sobie jednak Emiliano Martinez, który stwierdził, że złotą rękawicę dla najlepszego golkipera turnieju dobrze będzie przyłożyć do swojego przyrodzenia.

Golkiper "Albicelestes" odebrał indywidualną nagrodę z rąk Gianniego Infantino, odszedł parę kroków naprzód, zatrzymał się i udawał, że rękawica jest jego przyrodzeniem. To zachowanie wyraźnie zdziwiło osoby znajdujące się na scenie, które z pewnego rodzaju politowaniem patrzyły na to, co z nagrodą wyprawia Martinez. Jego rodzina z pewnością również nie mogła wyzbyć się ciarek żenady po zachowaniu golkipera.