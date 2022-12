Emmanuel Macron wparował na murawę po porażce Francji w finale! Ten gest w kierunku Mbappe błyskawicznie wychwyciły kamery

Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

Reprezentacja Francji była o włos od obrony tytułu mistrzowskiego, który wywalczyła podczas mundialu w Rosji przed czterema laty. W najważniejszym meczu mistrzostw świata w Katarze, po regulaminowym czasie gry widniał remis 2:2, a po dogrywce 3:3, przez co potrzebna była seria rzutów karnych. Tam lepsi okazali się Argentyńczycy, którzy po 36 latach znów zostali najlepszą drużyną na globie. Po konkursie jedenastek, operatorzy kamer mieli pełne ręce roboty, ale jak się okazuje, jedna z najważniejszych scen rozegrała się przy Kylianie Mbappe i Emmanuelu Macronie. Prezydent Francji natychmiast doskoczył do największego gwiazdora "Trójkolorowych".

Głowa francuskiego państwa żywo reagowała na to, co dzieje się na murawie podczas finału mistrzostw świata w Katarze i po tym, jak "Trójkolorowi" odrobili dwubramkową stratę, Emmanuel Macron wyskoczył w górę bijąc ekspresyjnie brawo. Po serii rzutów karnych miał o wiele mniej powodów do zadowolenia, podobnie jak Kylian Mbappe. Przywódca Francji odbył z nim długą rozmowę po meczu.

Jeden z największych gwiazdorów reprezentacji Francji nie ukrywał swojej kwaśnej miny nie tylko tym, że "Trójkolorowym" nie udało się wygrać, ale również tym, że jego koledzy nie trafiali w rzutach karnych. Emmanuel Macron chwycił go jednak za rękę i najpewniej przemówił do rozumu, aby ten nie wykonywał nieprzemyślanych ruchów, ponieważ skupione są na nim kamery transmitujące wydarzenie na cały świata.

i Autor: TVP Sport screen Emmanuel Macron doskoczył do Kyliana Mbappe po przegranej w finale mundialu

