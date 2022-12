Dramatyczne chwile na trybunach przed meczem Francja - Maroko! Kibic ucierpiał, ruszył do niego Mbappe

Mecz Francja - Maroko wywołuje gigantyczne emocje już od kilku dni. "Lwy Atlasu" są czarnym koniem tegorocznego mundialu i przeszły już do historii jako pierwsza afrykańska drużyna, która awansowała do półfinału MŚ. W nim mierzą się z krajem, w którym na co dzień mieszka mnóstwo Marokańczyków. To sprawia, że policja we Francji została postawiona w stan gotowości, jednak równie gorąco jest na miejscu w Katarze. Od początku turnieju fani Maroka zachwycają dopingiem i nie inaczej jest w środę. Zdecydowanie zdominowali na trybunach Francuzów, a na rozgrzewce byli świadkami niecodziennych scen po strzale Kyliana Mbappe.

Dramatyczne chwile na trybunach przed meczem Francja - Maroko! Mbappe ustrzelił kibica

Gwiazdor "Trójkolorowych" strzelił już na MŚ 5 goli i pewnie wprowadził swoją drużynę do półfinału, ale przed starciem z Marokiem nie popisał się skutecznością. Na rozgrzewce to na nim skupiała się uwaga francuskich kibiców, jednak jeden z nich wolałby o tym zapomnieć. Nieudany strzał niespełna 24-latka z całym impetem trafił właśnie w niego! Ustrzelony fan mocno to odczuł, o czym świadczy jego nietęga mina po uderzeniu. Francuzi błyskawicznie zajęli się poszkodowanym, a w tej nietypowej sytuacji odnalazł się też Mbappe, który ruszył do kibica. Piłkarz PSG sprawdził stan jego zdrowia i przeprosił go za przypadkową szkodę. Wszystko zarejestrowały kamery, a ujęcia z tego momentu obiegły cały świat!

Mbappé went over to check on a fan who he accidentally hit with a shot in warmups 🙏 pic.twitter.com/ascLUlKvyc— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2022

