Nieprawdopodobna statystyka Roberta Lewandowskiego. To pokazuje prawdziwy obraz jego gry i reprezentacji Polski, w tym był "najlepszy"

Reprezentacja Polski do katarskiego mundialu przystępowała ze sporymi nadziejami, ale mecze w fazie grupowej skutecznie ostudziły entuzjazm. Biało-czerwoni grali słabo, byli krytykowani za wybitnie defensywny, asekurancki wręcz styl gry. Mimo wszystko udało się jednak awansować do 1/8 finału. Lepsi od podopiecznych Czesława Michniewicza w fazie grupowej okazali się jedynie Argentyńczycy, drużynę Meksyku wyprzedziliśmy z kolei jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. W walce o ćwierćfinał naszym rywalem była Francja i pomimo tego, że zagraliśmy swój najlepszy mecz na turnieju, mistrzowie świata okazali się barierą nie do przejścia.

Lewandowski zwycięzcą niechlubnej klasyfikacji

Chociaż Robert Lewandowski miał udział przy wszystkich trzech golach strzelonych przez nasz zespół na katarskim mundialu, jego gra wywoływała wśród kibiców mieszane uczucia. Kapitan naszej kadry nie do końca imponował swoim boiskowym zachowaniem, niektóre z jego reakcji pozostawiały wiele do życzenia. Jak się okazuje, 34-latek został także zwycięzcą dość nietypowego zestawienia. Dodajmy, że niezbyt chlubnego. Snajper występujący na co dzień w Barcelonie zajął bowiem pierwsze miejsce w klasyfikacji zawodników, którzy w fazie grupowej… przeszli podczas meczów największy dystans. Lewandowski przebył w ten sposób 4,832 km, wyprzedzając o blisko 50 metrów… Leo Messiego. Podium uzupełnił Mohammed Salisu z Ghany. Warto przy tym nadmienić, że kapitan biało-czerwonych zdystansował m.in. Kamila Glika (4,232 km) czy Hugo Llorisa (4,113 km). Przed mundialem w kontekście „Lewego” z pewnością myśleliśmy o nieco innych wyróżnieniach.

Robert Lewandowski – przebieg kariery reprezentacyjnej

Robert Lewandowski w dorosłej reprezentacji Polski debiutował we wrześniu 2008 roku, podczas meczu w el. do MŚ 2010 przeciwko San Marino (2010). Od tego czasu napastnik rozegrał z orzełkiem na piersi aż 138 meczów, strzelając przy tym 78 bramek. W obu przypadkach jest rekordzistą, jeśli chodzi o reprezentację Polski. 34-latek wraz z rodzimą kadrą trzykrotnie występował na mistrzostwach Europy (2012, 2016, 2020) i dwukrotnie na mistrzostwach świata (2018, 2022). Aż 15 razy podczas tych turniejów wyprowadzał zespół w roli kapitana, co także stanowi rekord w historii naszego futbolu.

