Ogromna wpadka Hiszpanów. Tak napisali o Robercie Lewandowskim, zapomnieli o ważnym fakcie

Robert Lewandowski był najskuteczniejszym piłkarzem reprezentacji Polski na mundialu w Katarze, gdzie strzelił dwa gole. Trafienie z Arabią Saudyjską było również pierwszym golem najlepszego polskiego piłkarza w historii jego występów na mistrzostwach świata. Trudno jednak dziwić się, że do kapitana jest sporo pretensji – nie trafił on rzutu karnego w meczu z Meksykiem, który mógł dać nam zwycięstwo w tym spotkaniu i zwiększyć szansę na pierwsze miejsce w grupie. Lewandowski nie wykorzystał także kilku okazji w meczu z Arabią Saudyjską oraz nie zaprezentował się najlepiej w meczach z Argentyną i Francją, choć to po części wynikało także ze stylu gry polskiej reprezentacji. W podobnym tonie wypowiedział się kataloński „Sport”, który jednak zanotował wpadkę, oceniając grę Lewandowskiego na mundialu.

Robert Lewandowski zadebiutował w Katarze? Dziwny błąd hiszpańskich mediów

Jak wskazuje portal Sport.pl, w hiszpańskiej gazecie „Sport” pojawiła się dziwna wpadka. W artykule na temat gry Lewandowskiego pada zdanie „Se pudo estrenar por fin con su selección en un Mundial”, które można przetłumaczyć jako „W końcu mógł zadebiutować ze swoją reprezentacją na mistrzostwach świata”. Problem w tym, że oczywiście debiutem Lewandowskiego na mistrzostwach świata był mecz z Senegalem na mundialu w Rosji w 2018 roku.

Hiszpanie jakby całkiem nie odnotowali, że Polak rozegrał cztery lata temu trzy spotkania w fazie grupowej mistrzostw świata. Jedyne co jest powiązane z debiutem Lewandowskiego w Katarze, to premierowy gol w tej imprezie i jednocześnie wyjście z grupy oraz pierwszy gol w fazie pucharowej (takowego nie ma choćby sam Cristiano Ronaldo).