Olivier Giroud ŻONA Kim jest Jennifer Giroud? Piłkarz zdradzał żonę, ale mu wybaczyła! ZDJĘCIA

Olivier Giroud na mundialu w Katarze strzelił już cztery gole, a dziś zapoluje na kolejne, kiedy reprezentacja Francji powalczy z Marokiem w półfinale. Piłkarz zawsze w narodowych barwach imponował skutecznością i teraz znów Trójkolorowi mogą na niego liczyć. Olivier Giroud błyszczy na boisku, a na trybunach kibicuje mu jego żona. Jennifer Giroud jest Amerykanką. Nie jest typową przedstawicielką WAGs. Żona Girouda chroni swoją prywatność i nie błyszczy w mediach. Piłkarz poślubił ją w 2011 r. Para ma czwórkę dzieci - córki Jade (9 lat) i Arii (2 lata) oraz synów Evana (6 lat) i Aarona (4 lata).

Olivier Giroud ZDRADA Piłkarz zdradzał żonę!

Olivier Giroud i jego żona Jennifer mają za sobą małżeński kryzys. W 2014 r. piłkarz, który występował wtedy w Arsenalu Londyn, został przyłapany na zdradzie. W angielskiej prasie ukazały się pikantnie zdjęcia i informacje o romansie Francuza z brytyjską modelką Celią Key. Wobec przytłaczających dowodów Giroud przyznał się, że zdradził żonę, zobaczył, że nie ma już sensu brnąć w dalsze kłamstwa. Nie miał innego wyjścia, bo jego kochanka pochwaliła się gazetom zdjęciem, które zrobiła w czasie schadzki z gwiazdorem w hotelowym pokoju. Giroud paradował na nim w samych majtkach. Kiedy "The Sun" i inne tabloidy napisały, że piłkarz tuż przed meczem zaprosił modelkę do pokoju, gwiazdor przekonywał, że to kłamstwa, grożąc mediom pozwami. Potem jednak kajał się, prosząc małżonkę o wybaczenie. "Przepraszam moją żonę, rodzinę, mojego menedżera, kolegów z zespołu i kibiców Arsenalu. Będę walczyć o wasze wybaczenie" - napisał wtedy w oświadczeniu.

Olvier Giroud ŻONA Kim jest Jennifer Giroud

Wspaniałomyślna Jennifer Giroud wybaczyła mężowi zdradę. Gdy wybuchł skandal, broniła nawet niewiernego męża po medialnych atakach. W lipcu Olivier Giroud i jego żona obchodzili jedenastą rocznicę ślubu.