Anglicy wycenili Jakuba Kiwiora, ta kwota robi wrażenie. Czy odstraszy potencjalnych kupców?

Trener „Kanonierów” Mikel Arteta przez długi czas był przeciwnikiem odejścia Kiwiora i jeszcze w sierpniu wyrażał zdecydowany sprzeciw. Jedyną możliwą opcją wydawało się wypożyczenia Kiwiora, którym mocno zainteresowane są włoskie kluby. Polski obrońca gra w ostatnich tygodniach mało i nie można wykluczyć, że Arsenal zmieni plany. Portal tuttomercato.web informuje, że realny jest transfer definitywny piłkarza. Według włoskiego portalu Arsenal miał wycenić 19-krotnego reprezentanta Polski na 20 mln euro.

Jest to o 5 mln mniej od kwoty, za którą Kiwior został kupiony przez Londyńczyków w styczniu 2022 roku ze Spezii. Przeszłość Polaka w Serie A sprawia, że wzbudza on zainteresowanie klubów z tej ligi. Najbardziej chętny na ściągnięcie Kiwiora jest AC Milan, borykający się z kontuzjami kilku obrońców. Również Napoli i Roma mają na celowniku niespełna 24-letniego środkowego obrońcę. Transfer do Włoch mógłby być korzystny dla Kiwiora w kontekście występów w reprezentacji Polski. Zapewne w lidze włoskiej mógłby liczyć na bardziej regularne występy niż w barwach Arsenalu. W trwającym sezonie Premier League wystąpił w ośmiu meczach, cztery razy wychodząc w podstawowym składzie.

