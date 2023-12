Aston Villa lepsza od mistrza Anglii? Pogromcy Legii przed piekielnie trudnym zadaniem

Po zobaczeniu, co stało się z Waynem Rooneyem aż spadliśmy z krzesła! Jest w podobnym wieku do Lewandowskiego, a wygląda...

Kursy TOTALbet: Aston Villa – Manchester City

Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące są dla wszystkich związanych z Aston Villą doprawdy magiczne. Drużyna z Birmingham pod wodzą Unaia Emery’ego notuje ciągły progres i – co najważniejsze – odzwierciedla to ligowa tabela. Zespół prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca bez wątpienia jest największą pozytywną niespodzianką tego sezonu, zajmując po 14 kolejkach czwartą lokatę, dającą prawo gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Co więcej, The Villans mają na rozkładzie kilka ciekawych ekip m.in. Chelsea (1:0), Brighton (6:1) czy Tottenham (2:1). Prawdziwa weryfikacja przyjdzie natomiast w najbliższych dniach, gdy stoczą oni boje z możnymi ligi angielskiej. Już w sobotnie popołudnie Aston Villa podejmie na własnym obiekcie Arsenal, ale jeszcze wcześniej – w środowy wieczór – przyjdzie jej zmierzyć się z Manchesterem City. Pomimo znakomitej postawy ekipy z Villa Park trudno niestety przypuszczać, aby była ona w stanie urwać ligowemu hegemonowi jakiekolwiek punkty. Podobnego zdania są również eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płacą 4.55 zł. Dla porównania, potencjalny triumf gospodarzy „wyceniono” na 1.72 zł.

Jeśli jednak zdobywać punkty przeciwko Manchesterowi City, to chyba właśnie teraz. Mistrzowie Anglii w ostatnich trzech meczach za każdym razem dzielili się punktami z rywalem, tracąc zatem łącznie aż sześć punktów. Podopiecznym Pepa Guardioli trzeba oddać, że nie mierzyli się z outsiderami - ich rywalami były bowiem Chelsea (wyjazd, 4:4), Liverpool (dom, 1:1) oraz Tottenham (dom, 3:3) – niemniej jednak przyzwyczajeni do zupełnie innych standardów fani mogli poczuć się delikatnie rozczarowani wynikami osiągniętymi przez swoich piłkarzy. Tym bardziej, że rezultaty te zepchnęły The Citizens na trzecie miejsce w ligowej tabeli. I choć strata do prowadzącego Arsenalu wciąż jest niewielka (wynosi 3 pkt), drużyna prowadzona przez hiszpańskiego stratega nie powinna już pozwolić sobie na kolejne wpadki. Czy w środowy wieczór uda jej się wywieźć pełną pulę z Villa Park? Wydaje się to być dość prawdopodobnym scenariuszem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że klub z niebieskiej części Manchesteru w ostatnich latach bardzo dobrze radził sobie na tym obiekcie. City wygrało bowiem aż 4 z 6 poprzednich wyjazdowych meczów z Aston Villą, dwukrotnie przy tym remisując i nie ponosząc żadnej porażki. Zdaniem TOTALbet mistrzowie Anglii w najbliższym spotkaniu jeszcze poprawią ten bilans. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości płaci bowiem 1.72 zł (w przypadku wygranej gospodarzy jest to aż 4.55 zł).

