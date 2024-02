Córka legendarnego piłkarza poszła na całość! Prześwitująca bielizna rozpala wyobraźnię, można tylko złapać się za głowę

Piękna córka piłkarza robi furorę

Nie ma wątpliwości, że dzieci znanych zawodników – o ile rodzice nie przepuścili całej fortuny – mają ułatwiony nie tylko start w życiu, ale też w ewentualnej karierze. Odpowiednie nawyki, wiedza, warunki do treningów – to wszystko mogą czerpać od swoich rodziców. Ale nie wszyscy się na to decydują i inną drogę wybrała także Jade Leboeuf, córka Franka Lebouefa, byłego piłkarza, gwiazdy Chelsea i reprezentacja Francji. Jade zasłynęła już w 2016 roku, gdy postanowiła udostępnić na Instagramie zdjęcia z nagimi piersiami! Te zostały usunięte przez sam portal, a ogromne zamieszanie wokół kobiety sprawiły, że długo nie publikowała ona więcej odważnych zdjęć. To się jednak zaczęło zmieniać.

Jade Leboeuf pozuje w samej bieliźnie

Jade Leboeuf robi karierę modelki i chętnie publikuje efekty swojej pracy na Instagramie. Znajdziemy tam zdjęcia z jej profesjonalnych sesji, jednak nie brakuje tam też zdjęć prywatnych – córka słynnego piłkarza nie boi się fotek w skąpych bikini czy seksownej bieliźnie. Kilka takich zdjęć zaprezentowała nawet niedawno, znów przypominając o sobie szerszej publiczności. Więcej zdjęć Jade Leboeuf znajdziecie w galerii powyżej.

Tata 32-letniej kobiety w przeszłości był wielką gwiazdą piłki. Frank Leboeuf grał w kilku francuskich klubach, miał także epizody w Katarze czy USA, ale znany jest przede wszystkim z występów w Chelsea, w której spędził 5 lat (1996-2001). Rozegrał także 50 meczów w reprezentacji Francji, z którą zdobył mistrzostwo świata w 1998 roku i mistrzostwo Europy w roku 2000.