Cristiano Ronaldo sprzedaje ogromną posiadłość! Kwota zwala z nóg, co za luksusy

To miał być historyczny powrót Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Portugalczyk pierwszy raz do Manchesteru trafił 12 sierpnia 2003 roku i spędził pod wodzą Sir Alexa Fergusona 6 lat, po czym odszedł do Realu Madryt, gdzie brylował, przy tym zdobywając wiele trofeów. 38-latek po krótkiej przygodzie w Juventusie postanowił wrócić do Premier League, grając w barwach "Czerwonych Diabłów". "CR7" miał kilka dobrych występów, jednak po przyjściu Erika ten Haga częściej oglądał spotkania z perspektywy ławki rezerwowych. Ronaldo przed mistrzostwami świata w Katarze udzielił wywiadu Piersowi Morganowi, w którym negatywnie wypowiedział się na temat holenderskiego szkoleniowca. - Nie szanuję ten Haga, bo on nie ma do mnie szacunku. Jeżeli nie szanujesz mnie, ja nie będę szanował ciebie - powiedział wówczas Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo sprzedaje wille! Ogromna kwota, a luksusów mnóstwo

Ronaldo wylał wszystkie żale dotyczące angielskiego klubu. - Manchester United mnie zdradził, zrobiono tu ze mnie czarną owcę i obarczono winą za złe wyniki. Wróciłem, aby pomóc klubowi, ale czuję się zdradzony - podkreślił 38-latek. Po odejściu z Old Trafford, Portugalczyk podpisał kontrakt na zawrotną kwotę z saudyjskim klubem - Al-Nassr, przez co zdecydował się sprzedać wille, w której mieszkał w czasach pobytu w Anglii. Brytyjskie media zdradzają, co wchodzi w skład tego luksusowego domu. - To rezydencja z krytym basenem, najnowocześniejszą siłownią, kortami do padla i tenisa, strefą wodną i relaksacyjną oraz ogromną salą kinową - wyliczają media.

Kwota za luksusową wille zwala z nóg, ponieważ cena wywoławcza to 5,5 mln funtów, co w przeliczeniu daje kwotę 30 milionów złoty.