Czerwone Diabły zdobędą Londyn? Hit ligi angielskiej na horyzoncie!

Kursy TOTALbet: Arsenal – Manchester United

Nie ma wątpliwości, że fani Manchesteru United na początku sezonu 2023/2024 nie mogą być do końca zadowoleni z postawy swoich ulubieńców. Piłkarze z Old Trafford zanotowali co prawda dwa domowe zwycięstwa – 1:0 z Wolves i 3:2 z Nottingham – ale ich gra wciąż pozostawia wiele do życzenia. Na plus z pewnością trzeba zapisać pozytywną próbę charakteru, którą podopieczni Erika ten Haga przeszli w starciu z Forest. Goście po zaledwie czterech minutach prowadzili bowiem już 2:0 i wydawało się, że posłali utytułowanego rywala „na deski”. Czerwone Diabły podniosły się jednak i po golach Eriksena, Casemiro oraz Bruno wyszarpały komplet „oczek”. Na podobny falstart piłkarze z czerwonej części Manchesteru nie będą mogli pozwolić sobie w najbliższą niedzielę, podczas wyjazdowego starcia z Arsenalem. Kanonierzy są drużyną na zdecydowanie wyższym poziomie niż Nottingham i takiej zaliczki zapewne nie będą w stanie zmarnować. Zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca będzie natomiast chciał zmazać plamę po niedawnym wyjeździe do stolicy, gdy uległ Tottenhamowi 0:2. O wywiezienie zwycięstwa z Emirates Stadium będzie jednak bardzo trudno, tym bardziej, że United w ostatnich latach niezbyt dobrze radzą sobie na tym obiekcie. Ostatnie pięć meczów wyjazdowych z Arsenalem to jeden remis i aż cztery porażki. Nie może zatem dziwić, że eksperci z TOTALbet większe szanse na niedzielny triumf dają ekipie The Gunners. Zwycięstwo gospodarzy legalny polski bukmacher „wycenił” na 1.82, w przypadku wygranej Czerwonych Diabłów jest to z kolei 4.20.

i Autor: TOTALbet

Najbliższy rywal Casemiro i spółki w obecnym sezonie także nie prezentuje się jak do tej pory olśniewająco. Kanonierzy zagrali świetną pierwszą połowę przeciwko Nottingham Forest, po przerwie jednak mocno spuścili z tonu i zwyciężyli zaledwie 2:1. W derbowym starciu z Crystal Palace udało im się wygrać po golu strzelonym z rzutu karnego przez Odegaarda, domowy mecz z Fulham był natomiast w ich wykonaniu prawdziwym popisem niefrasobliwości. Podopieczni Mikela Artety już po kilkudziesięciu sekundach stracili bramkę i przez następnych kilkadziesiąt minut zaciekle musieli walczyć o odrobienie strat. Gdy w 72’ udało im się to zrobić z nawiązką, a kilka minut później z boiska wyleciał jeden z zawodników gości, wydawało się, że jest „pozamiatane”. Nic bardziej mylnego – The Cottagers za sprawą Palhinii doprowadzili do wyrównania, a następnie dotrwali z tym rezultatem do końcowego gwizdka. Nie ma zatem wątpliwości, że gospodarze niedzielnego meczu również nie znajdują się w optymalnej formie, co paradoksalnie może zwiastować nam wyrównane i emocjonujące widowisko. Czy z happy endem dla United? Eksperci z TOTALbet są w tym przypadku nieco sceptyczni. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości z Manchesteru płaci bowiem 4.20 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Arsenalu wynosi 1.82 zł.

Sonda Arsenal vs Manchester United - kto wygra? Arsenal Manchester United Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Arsenal – 1.82 remis – 4.10 United – 4.20

Podwójna szansa:

1X – 1.23 12 – 1.25 X2 – 1.96

Arsenal strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

United strzelą gola:

tak – 1.35 nie – 3.05

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.00 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 5.00 powyżej 1.5 – 1.16

poniżej 2.5 – 2.43 powyżej 2.5 – 1.54

poniżej 3.5 – 1.59 powyżej 3.5 – 2.32

poniżej 4.5 – 1.24 powyżej 4.5 – 4.00

poniżej 5.5 – 1.09 powyżej 5.5 – 7.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.