Jakub Kiwior podbije Anglię? Były włoski mistrz świata Claudio Gentile o transferze Polaka do Arsenalu Londyn [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Jakub Kiwior został piłkarzem Arenalu Londyn. Jak ocenia pan ten ruch?

Claudio Gentile: - Na pewno jest to sportowy awans dla polskiego defensora, z drugiej strony w Anglii czeka go dużo większe wyzwanie. Arsenal z pewnością sprowadza jednego z najzdolniejszych obrońców z Serie A. Kiwior od dłuższego czasu pozostawał w kręgu zainteresowania topowych drużyn we Włoszech. Jego szanse na pozostanie w Spezii na nowy sezon w zasadzie były niewielkie. Kwestią czasu pozostawał transfer do większego zespołu. Niemniej przenosiny do tak silnej ligi jak Premiership to zupełnie nowa jakość wyzwania. Życzę mu jak najlepiej, aby się tam sprawdził.

- Reprezentant Polski spędził na Półwyspie Apenińskim półtora roku. Zaskoczyło pana to, że tak szybko potrafił zbudować sobie pozycję?

- Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki budowano jego karierę. Trafił do Spezii, gdzie w spokoju najpierw zbudował swoją pozycję w drużynie, a później się rozwijał. Patrząc na tego młodego zawodnika dało się zauważyć, że ma bardzo sprecyzowany cel, rozwinąć się i zrobić kolejny krok.

- Jak ocenia pan jego występy w lidze włoskiej?

- Spezii oczywiście zawsze było bliżej do gry o utrzymanie, dlatego ważną rolę odgrywała w niej formacja defensywna. Z pewnością Kiwiorowi zdarzały się błędy, ale z drugiej strony mówimy o bardzo młodym zawodniku, który ma dopiero 21 lat, a już był liderem tak ważnej formacji jak defensywa. To właśnie w niej najbardziej liczy się doświadczenie, umiejętność ustawiania się. Defensor jest ja saper, nikt nie zwraca uwagi na dobre interwencje, skrócenie pola gry. Kiedy jednak zdarzy się mu spektakularny błąd, to każdy o nim mówi.

- Czy polski kadrowicz może się rozwinąć?

- Oczywiście! To bardzo młody zawodnik, który trafił w idealny moment. Wspólnie z waszą reprezentacją zagrał na mundialu, w klubie cieszył się niesłabnącym zaufaniem. Oczywiście, on w każdym elemencie musi się jeszcze rozwijać, ale trafia do bardzo ciekawego klubu, a mając wokół siebie lepszych zawodników z pewnością może jeszcze się poprawić.

- Czy w Anglii będzie miał szanse na regularną grę?

Z pewnością nie jedzie tam, aby siedzieć na ławce. Na pewno powalczy o wyjściową jedenastkę, chociaż skala trudności znacznie wzrośnie w stosunku do Spezii. W Londynie przyjdzie mu rywalizować ze znacznie lepszymi zawodnikami, ale jak już wspomniałem, Kiwior to młody zawodnik, który nadal może się rozwijać.

- W Spezii, podobnie jak w reprezentacji funkcjonował w ustawieniu z trzema defensorami, tymczasem w Arsenalu trener Arteta gra „czwórką” z tyłu. Czy będzie to jakiś problem w kontekście wprowadzania go do gry?

- Jeżeli chce grać w takich klubach jak Arsenal, to musi umieć się przestawiać do nowego systemu. Trzeba być elastycznym i radzić sobie w każdej taktyce, bo na końcu nie ustawienie, a zawodnik decyduje jak będzie operował piłką.

- Przed Arsenalem hitowy mecz w Pucharze Anglii z Manchesterem City. Polak ma szansę zagrać w tym spotkaniu?

- Jego występ w tym meczu byłby wielkim wyróżnieniem. Po to się trenuje i gra, aby rywalizować z najlepszymi na świecie.

