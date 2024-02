Jeremy Sochan potrzebował niewiele słów, by powiedzieć wszystko. Oklaski dla polskiego piłkarza prosto zza oceanu

Jest co podziwiać

Masakra! Tylu komentarzy kibiców do swego występu Jakub Kiwior jeszcze nie doświadczył, fani Arsenalu są wyjątkowo zgodni

Chwilę na skomentowanie występu polskiego stopera znalazł Jeremy Sochan. Ostatnie dni były dlań bardzo pracowite, choć nieszczególnie udane wynikowo (16 pkt w przegranym 122:127 meczu z Sacramento, 15 „oczek” w spotkaniu z Los Angeles Lakers i porażka 118:123, wreszcie ledwie punkcik w potyczce z Utah Jazz, zakończonej wynikiem 109:128). Gwiazdor San Antonio Spurs nie omieszkał jednak zerknąć na ligowe spotkanie londyńczyków, w którym Kiwior zdobył bramkę!

Obrońca Arsenalu do siatki rywali trafił w 69 min, głową zamieniając na gola dośrodkowanie Declana Rice’a z rzutu rożnego. Co prawda futbolówka musnęła jeszcze czuprynę Lewisa Mileya, nie zmieniła jednak kierunku i – mimo próby interwencji na linii bramkarza Lorisa Kariusa – wpadła do siatki „Srok”. Zdecydowana większość źródeł autorstwo tego gola przypisało polskiemu zawodnikowi.

JAKUB KIWIOR GOOOOOL! Ależ to są tygodnie Polaka w Arsenalu. Były dwie asysty, teraz bramka w Premier League #domPremierLeague pic.twitter.com/OzY47W6kVO— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 24, 2024

To było pierwsze w tym sezonie trafienie Kiwiora w Premier Leauge. Wcześniej „nazbierał” też dwie asysty, w potyczkach z Liverpoolem i Barnsley. Nic dziwnego, że stoper – generalnie niezbyt aktywny w mediach społecznościowych – tym razem podzielił się w nich kilkoma fotkami ze swej radości, okraszając je wpisem „Niesamowita atmosfera, niesamowity mecz”.

Jednym z pierwszych, który skomentował słowa polskiego obrońcy, był właśnie Jeremy Sochan. Koszykarz jest wielkim fanem Arsenalu. Kilka dni W relacji na Instagramie pochwalił się, że ogląda starcie „Kanonierów” z FC Porto w Champions League, a na Twitterze zamieścił proste wezwanie: „Naprzód, Arsenal”.

Teraz był równie lakoniczny. Formą uznania dla Jakuba Kiwiora za jego występ okazało się… jedno słowo. „Brawo” – napisał koszykarski reprezentant do kraju do swego futbolowego odpowiednika.